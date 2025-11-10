Μια γυναίκα από τη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο, μόλις έκλεισε τα 20 της χρόνια, ανατρέποντας κάθε ιατρική πρόβλεψη.

Η Άλεξ Σίμπσον από την Ομάχα γεννήθηκε με μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που ονομάζεται υδρανεγκεφαλία, όπως εξηγούν οι γονείς της, Σον και Λορένα Σίμπσον, μιλώντας στο τοπικό δίκτυο KETV News.

«Η υδρανεγκεφαλία σημαίνει ότι ο εγκέφαλός της δεν υπάρχει», είπε ο Σον. «Τεχνικά, διαθέτει μόνο ένα μικρό τμήμα της παρεγκεφαλίδας της, περίπου στο μέγεθος της άκρης του μικρού μου δαχτύλου, και αυτό είναι όλο».

Οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένεια πως η κόρη τους δύσκολα θα ζούσε πέρα από τα τέσσερα της χρόνια.

Όταν ρωτήθηκαν τι πιστεύουν ότι κράτησε την Άλεξ στη ζωή τόσο καιρό, οι γονείς της απάντησαν με μία λέξη: «Αγάπη».

Αν και η Άλεξ δεν μπορεί να δει ή να ακούσει, οι γονείς της είναι βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεται την παρουσία τους.

«Όταν πλησιάζω και της μιλάω, βλέπω πως προσπαθεί να με εντοπίσει με το βλέμμα της», είπε ο Σον, περιγράφοντας τις κινήσεις των ματιών της.

Ο ίδιος σημείωσε πως η πίστη ήταν αυτό που κράτησε την οικογένεια δυνατή από τη στιγμή της διάγνωσης.

«Πριν από είκοσι χρόνια ήμασταν τρομοκρατημένοι, αλλά πιστεύω πως η πίστη ήταν αυτό που μας κράτησε ζωντανούς», είπε.

Η μητέρα της, Λορένα, πρόσθεσε απλά: «Είναι μια μαχήτρια».

Ο 14χρονος αδελφός της, SJ, δήλωσε περήφανος που έχει την Άλεξ για αδελφή του.

«Όταν με ρωτούν για την οικογένειά μου, πάντα ξεκινώ λέγοντας για την Άλεξ, την αδελφή μου με αναπηρία», είπε.

Ο SJ πιστεύει επίσης ότι η Άλεξ μπορεί να αντιληφθεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω της.

«Αν κάποιος κοντά της είναι αγχωμένος, ακόμη κι αν δεν πει τίποτα, εκείνη θα το καταλάβει. Το νιώθει», είπε.

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η υδρανεγκεφαλία εμφανίζεται σε μία στις 5.000 έως 10.000 εγκυμοσύνες και συνήθως είναι θανατηφόρα μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής.