Μία από τις μεγαλύτερες και πιο απομονωμένες φυλές ιθαγενών στον πλανήτη φαίνεται πλέον να έρχεται όλο και πιο συχνά σε επαφή με «ξένους», προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε πολλούς ακτιβιστές που θεωρούν πως αυτή η εξαιρετικά απομονωμένη κοινωνία ίσως διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

«Είναι πολύ ανησυχητικό. Βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Enrique Añez, πρόεδρος της γειτονικής κοινότητας Yine, η οποία είναι επίσης ιθαγενής, στην εφημερίδα The Independent.

Οι Mashco Piro, που η New York Post αναφέρει πως ζουν απομονωμένοι βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, συνήθως «υποδέχονται» τους σπάνιους επισκέπτες τους με εχθρότητα.

Το 2024, δύο υλοτόμοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις με τόξο και βέλος, αφού καταπάτησαν την επικράτεια της φυλής. Η προγονική γη τους, με το πυκνό της δάσος, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πεδίο αυξανόμενων υλοτομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συχνότερες και συχνά μοιραίες συναντήσεις.

Ακτιβιστές προειδοποιούν ότι ακόμα και η απλή επαφή της φυλής με εξωτερικές ομάδες ενέχει σοβαρούς κινδύνους – από την πρόκληση βίαιων συγκρούσεων έως την εξάπλωση ασθενειών, απέναντι στις οποίες τα μέλη της δεν διαθέτουν φυσική ανοσία.

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών, το οποίο πιστοποιεί βιώσιμα προϊόντα ξύλου, διέταξε την εταιρεία υλοτομίας Maderera Canales Tehuamanu που δραστηριοποιείται στην περιοχή να διακόψει τις εργασίες της μέχρι τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η ομάδα Survival International υποψιάζεται ότι η εντολή δεν έχει τηρηθεί, επικαλούμενη την παρουσία βαρέων μηχανημάτων και ίχνη από γέφυρες.

Το υπουργείο Πολιτισμού του Περού δήλωσε ότι εξετάζει την έκθεση της Survival International, σημειώνοντας ότι έχει δημιουργήσει οκτώ καταφύγια για τις αυτόχθονες φυλές, έχει άλλα πέντε υπό κατασκευή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία 19 σημεία ελέγχου με 59 πράκτορες προστασίας που έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 440 περιπολίες στην περιοχή μέχρι στιγμής φέτος.

Ακόμα το υπουργείο ανέφερε πως ο προϋπολογισμός του για την προστασία των φυλετικών κοινοτήτων έχει υπερδιπλασιαστεί το 2025.