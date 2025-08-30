«Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Γερμανίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι «κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις της ήρθαν ως απάντηση στη δήλωση του Μερτς ότι η Γερμανία βρίσκεται ουσιαστικά «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, επειδή η Μόσχα αποσταθεροποιεί τη χώρα και διεξάγει επιχειρήσεις χειραγώγησης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι ψυχίατροι: Η Γερμανία εξοπλίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο εδώ και τρία χρόνια με όπλα, συμπεριλαμβανομένου βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, και τώρα ξαφνικά ανησυχούν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε σαρκαστικά η Ζαχάροβα.