Την ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, πρότεινε σύμφωνα με τους Financial Times στη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη συγκεκριμένη πρόταση είχε διατυπώσει πρώτος στο παρελθόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, στηρίζοντας μια πρόταση που είχε διατυπωθεί πρώτα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Ο Τραμπ πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα για να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις που θα επιτηρούν μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.300 χλμ. της Ουκρανίας, ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. «Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές».

Η ιδέα έχει απορριφθεί από τους Ευρωπαίους και νωρίτερα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω της κρίσιμης στήριξης του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Η συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας εντάσσεται στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή μιας πιθανής εκεχειρίας, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και τη δομή οποιασδήποτε μεταπολεμικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε συνθήκη ειρήνης, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά σε σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του μεταπολεμικού ελέγχου εδαφών. Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει μια δομή στην οποία θα εγκαθιδρύονταν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα επιτηρείται από ουδέτερους ειρηνευτές ως πρώτο στάδιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν πρώτοι την ιδέα των Κινέζων ειρηνευτών στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγύησης ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022. Η πρόταση της Ρωσίας τότε ανέφερε ότι «κράτη-εγγυητές» που θα υπογράφουν τη μελλοντική ειρηνευτική συνθήκη — οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία — θα υπερασπίζονταν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας επίθεσης. Η άποψη αυτή ήταν και παραμένει απαράδεκτη για την Ουκρανία, καθώς προέβλεπε το δικαίωμα βέτο της Ρωσίας σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση.

Η προηγούμενη ρωσική πρόταση έγινε όταν η Μόσχα είχε σημαντική ισχύ, αφού κατείχε εδάφη γύρω από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε αυτές τις συνομιλίες μετά την απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή και την αποκάλυψη εγκλημάτων πολέμου σε πόλεις βόρεια της πρωτεύουσας. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή να παίξει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου μετά από νέα ρωσική πρόταση να είναι το Πεκίνο ένας από τους εγγυητές ασφαλείας της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ πρότεινε αυτόν τον μήνα ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που περιλαμβάνουν Ρωσία και Κίνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δομή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία σε μία τελική συμφωνία.

Το κινεζικό ΥΠΕΞ διέψευσε αυτή την εβδομάδα τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Πεκίνο είχε προσφέρει να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία. Η ιδέα σχεδόν σίγουρα θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα στήριζε ειρηνευτική δύναμη με Κινέζους στρατιώτες. «Γιατί δεν είναι η Κίνα στις εγγυήσεις ασφαλείας; Πρώτον, η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, η Κίνα βοήθησε τη Ρωσία ανοίγοντας την αγορά drone», είπε ο Ζελένσκι αυτόν τον μήνα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν η Κριμαία καταλήφθηκε. Γι’ αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοήθησαν την Ουκρανία όταν τους είχαμε περισσότερο ανάγκη, μετά την [εκτεταμένη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022]». Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και τη βοηθά στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Επίσης είπε ότι το Πεκίνο δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη Ρωσία να στρατολογεί Κινέζους υπηκόους στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας στοιχεία των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών ότι τουλάχιστον 155 τέτοιοι στρατολογημένοι έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία έχει δείξει διάθεση να δεχτεί τουρκικές δυνάμεις ως μέρος της ειρηνευτικής αποστολής που σχεδιάζεται ως μέρος του μεταπολεμικού πλάνου.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ζελένσκι την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα και να συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας εφόσον επιτευχθεί ειρήνη. Τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων έχουν διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος πέρα ​​από ανταλλαγές μεγάλου αριθμού αιχμαλώτων.

«Η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με μόνιμη ειρήνη, και με την εγκατάσταση της ειρήνης η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας», ανέφερε το γραφείο του προέδρου. Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, προβάλλει διαρκώς τον εαυτό της ως ειρηνοποιό στη διάρκεια του πολέμου. Πρόσφατα πρότεινε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης, ιδιαίτερα στη Μαύρη Θάλασσα, ως μέρος κάθε τελικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να δεχτούν την Τουρκία σε αυτόν τον ρόλο