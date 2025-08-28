Πολλές έρευνες έχουν ξεκινήσει μετά από βίντεο που ανέβασε ένας Ισπανός στην Κένυα, όπου φαίνεται να χύνει μπύρα στην προβοσκίδα ενός ελέφαντα –προκαλώντας έντονη αντίδραση στα social media.

Ο άνδρας καταγράφηκε σε καταφύγιο άγριας ζωής να πίνει από ένα κουτάκι Tusker, μια δημοφιλή τοπική μπύρα, πριν δώσει το υπόλοιπο στον ελέφαντα.

«Μια Tusker με έναν φίλο με χαυλιόδοντα», έγραψε σε ένα κλιπ που ανέβασε στο Instagram, το οποίο όμως διαγράφηκε μετά τις επικρίσεις από Κενυάτες στα σχόλια.

That "do not feed the animals" warning doesn't apply to palm coloured folks huh? 🤔 Seems like muzungus can get away with anything. pic.twitter.com/x0EbFFn9eU — 𝐌𝐀𝐆𝐀𝐍𝐆𝐀🇰🇪 (@MMwakulomba) August 26, 2025

Το BBC ανέλυσε τα πλάνα και επιβεβαίωσε ότι είναι αυθεντικά.

Ένας υπάλληλος του ιδιωτικού καταφυγίου δήλωσε σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά και ανέφερε ότι τα βίντεο θα σταλούν στις «αρμόδιες Αρχές».

«Δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί αυτό. Είμαστε καταφύγιο άγριας ζωής και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε», είπε ο υπάλληλος, μόνο με το όνομα Frank. «Ούτε καν επιτρέπουμε στους ανθρώπους να πλησιάζουν τους ελέφαντες.»

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) διερευνά επίσης το περιστατικό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Paul Udoto.

Ο άνδρας δεν χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα στους λογαριασμούς του, οι οποίοι έχουν παραλλαγές της φράσης Skydive_Kenya.

Σε άλλο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram την Τρίτη, φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα και στη συνέχεια λέει: «Ώρα για μπύρα».

Τα βίντεο στο Instagram δέχτηκαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια, με κάποιους να ζητούν ακόμα και την απέλασή του, πριν αφαιρεθούν οι αναρτήσεις.

Το Ol Jogi φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες και θεωρείται από τα πρωτοπόρα καταφύγια για την επανένταξη ορφανών ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο άνδρας που εμφανίζεται στα βίντεο με την μπύρα, ο οποίος αυτοαποκαλείται «adrenaline junkie» στο TikTok, είχε ανεβάσει τη Δευτέρα βίντεο όπου ταΐζει ρινόκερο με καρότα στο κοντινό Ol Pejeta Conservancy.

«Παραβίασε επίσης τους κανόνες μας, καθώς δεν έπρεπε να αγγίζει τους ρινόκερους γιατί δεν είναι κατοικίδια», δήλωσε η Thige Njuguna από το Ol Pejeta στην BBC. Επιβεβαίωσε ότι ο ρινόκερος στα πλάνα προέρχεται από το καταφύγιο τους, προσθέτοντας ότι το Ol Pejeta δεν φιλοξενεί ελέφαντες.

Η βιολόγος και ειδική στην προστασία των ελεφάντων Dr Winnie Kiiru χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του τουρίστα «δυσάρεστη», καθώς έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του και του ελέφαντα.

«Περίπου το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να υπάρχουν αναρτήσεις στα social media που δίνουν την εντύπωση ότι μπορείς να πλησιάσεις τους ελέφαντες και να τους ταΐσεις», είπε στην BBC.