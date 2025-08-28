Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει «να σκοτώνει» από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, ζητώντας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο».

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην πόλη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο κάλεσαν τους Ρώσους απεσταλμένους για να διαμαρτυρηθούν. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα σε κανένα από τα δύο σημεία.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την επίθεση ως μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πόλη τους τελευταίους μήνες. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση που διήρκεσε ώρες και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια σε όλες τις συνοικίες της πόλης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε όλη τη χώρα, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 13 τοποθεσίες. Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου Ukrenergo ανέφερε ότι επλήγησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 563 από τα σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 26 από τους 31 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία σε όλη τη χώρα.

Μία επίθεση προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια επίθεση σε κρίσιμες υποδομές άφησε 60.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η δύναμη μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου Αφίπσκι και Κουϊμπίσεφσκι στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης.

Η Ρωσία πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο για να χτυπήσουν και να βυθίσουν ένα ουκρανικό σκάφος αναγνώρισης την Πέμπτη στις εκβολές του ποταμού Δούναβη.

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του ναυτικού της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η επίθεση σκότωσε ένα άτομο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται. Δεν σχολίασε την τοποθεσία της επίθεσης.

Τα λιμάνια του Δούναβη είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Ουκρανία, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέσω των οποίων εισάγονται καύσιμα και άλλα κρίσιμα φορτία στη χώρα.

Η Ρωσία δήλωσε ότι η επίθεσή της έπληξε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις και ότι η Ουκρανία είχε επίσης επιτεθεί σε ρωσικούς στόχους. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ