Βίντεο από τη στιγμή της αιχμαλωσίας του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν από τη Χαμάς βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Η οικογένεια του Νιμρόντ Κοέν, που κρατείται όμηρος, ενέκρινε τη δημοσιοποίηση βίντεο και υποστηρίζει πως οι IDF εξακολουθούν να διατηρούν στη διάθεσή τους περισσότερα βίντεο που αφορούν τον Κοέν.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Κοέν να απομακρύνεται με τη βία από ένα άρμα μάχης από ένοπλους της Χαμάς και να οδηγείται πεζός προς τη Λωρίδα της Γάζας. Μια φωνή στο βίντεο τον διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο Κοέν, σύμφωνα με τους Times of Israel, ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης όταν δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς στα σύνορα, την 7η Οκτωβρίου.