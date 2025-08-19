Η γενιά του TikTok συνεχίζει να διαμορφώνει την αγγλική γλώσσα και αυτό πλέον αποτυπώνεται και επίσημα. Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε τις νέες προσθήκες του και ανάμεσά τους βρίσκονται λέξεις όπως «skibidi», «delulu» και «tradwife», όροι που προέρχονται από την κουλτούρα του διαδικτύου και έχουν εδραιωθεί μέσα από τα social media.

«Η κουλτούρα του διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το φαινόμενο είναι συναρπαστικό να το παρατηρείς και να το αποτυπώνεις στο λεξικό» δήλωσε ο υπεύθυνος λεξικογραφικού προγράμματος του Cambridge, Κόλιν ΜακΙντος. «Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις λέξεις όπως το “skibidi” ή το “delulu” να μπαίνουν σε ένα τόσο έγκριτο λεξικό. Προσθέτουμε μόνο όρους που πιστεύουμε ότι ήρθαν για να μείνουν».

Τι σημαίνουν οι νέες λέξεις

Skibidi: Έγινε γνωστό μέσα από το viral «Skibidi Toilet» στο YouTube, όπου κινούμενα ανθρώπινα κεφάλια έβγαιναν από… λεκάνες τουαλέτας. Η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως από παιδιά, είτε για έμφαση σε μια φράση είτε σαν αστείο χωρίς συγκεκριμένο νόημα, με παραδείγματα όπως «What the skibidi are you doing?». Σύμφωνα με το Cambridge, μπορεί να σημαίνει «cool» ή «bad» αλλά και να μην έχει απολύτως καμία σημασία. Παρά την τεράστια απήχησή της στη Generation Alpha, οι μεγαλύτερες ηλικίες τη θεωρούν δείγμα «παρακμής» της γλώσσας. Όπως έγραψε ο Αμερικανός συγγραφέας Λι Εσκομπέντο στον Guardian: «Το skibidi brainrot συνοψίζει μια γενιά που μιλάει τη γλώσσα της ειρωνείας αλλά στερείται νοήματος».

Tradwife : Πρόκειται για όρο που υπάρχει τουλάχιστον από το 2020 και περιγράφει συντηρητικές influencers που προβάλλουν παραδοσιακούς ρόλους φύλου, δηλαδή τη φροντίδα του συζύγου, των παιδιών και του σπιτιού, συχνά μέσα από TikTok, Instagram ή YouTube. Το Cambridge το ορίζει ως «γυναίκα που επιλέγει αυτόν τον τρόπο ζωής, ειδικά όταν δημοσιεύει σχετικά περιεχόμενα στα social media». Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις για την αναπαραγωγή ξεπερασμένων στερεοτύπων.

: Πρόκειται για όρο που υπάρχει τουλάχιστον από το 2020 και περιγράφει συντηρητικές influencers που προβάλλουν παραδοσιακούς ρόλους φύλου, δηλαδή τη φροντίδα του συζύγου, των παιδιών και του σπιτιού, συχνά μέσα από TikTok, Instagram ή YouTube. Το Cambridge το ορίζει ως «γυναίκα που επιλέγει αυτόν τον τρόπο ζωής, ειδικά όταν δημοσιεύει σχετικά περιεχόμενα στα social media». Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις για την αναπαραγωγή ξεπερασμένων στερεοτύπων. Delulu: Προέρχεται από το «delusional» και σημαίνει «να πιστεύεις πράγματα που δεν είναι αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις». Χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πώς οι προσωπικές πεποιθήσεις συχνά υπερισχύουν της πραγματικότητας στη σύγχρονη «μετα-αλήθεια» εποχή. Ο όρος εμφανίστηκε πριν από πάνω από δέκα χρόνια ως ειρωνικό σχόλιο για φανατικούς θαυμαστές της K-pop που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βγουν ραντεβού με τα είδωλά τους. Στο TikTok το μότο «delulu is the solulu» έχει δει δισεκατομμύρια views, ενώ πρόσφατα ακόμα και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζ, χρησιμοποίησε τη φράση «delulu with no solulu» στη Βουλή για να ειρωνευτεί τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Άλλες νέες προσθήκες

Broligarchy : Σύνθεση των λέξεων «bro» και «oligarchy», που περιγράφει μια μικρή ομάδα πλούσιων και ισχυρών ανδρών της τεχνολογικής βιομηχανίας οι οποίοι επιδιώκουν πολιτική επιρροή.

: Σύνθεση των λέξεων «bro» και «oligarchy», που περιγράφει μια μικρή ομάδα πλούσιων και ισχυρών ανδρών της τεχνολογικής βιομηχανίας οι οποίοι επιδιώκουν πολιτική επιρροή. Mouse jiggler : Συσκευή ή λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε μετά την πανδημία για να φαίνεται πως κάποιος δουλεύει στον υπολογιστή του ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνει.

: Συσκευή ή λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε μετά την πανδημία για να φαίνεται πως κάποιος δουλεύει στον υπολογιστή του ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνει. Work spouse: Όρος για στενή εργασιακή σχέση μεταξύ δύο συναδέλφων που στηρίζουν και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, το Cambridge Dictionary αποδεικνύει πως η επιρροή των social media και ειδικά του TikTok δεν είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο αλλά μια πραγματικότητα που αλλάζει ριζικά την καθημερινή γλώσσα.