Ένας 28χρονος υπαξιωματικός του αμερικανικού στρατού συνελήφθη σήμερα για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε στρατιωτών στη βάση Φορτ Στιούαρτ, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο ταξίαρχος Τζον Λούμπας, διοικητής της 3ης Μεραρχίας Πεζικού, είπε ότι παραμένει άγνωστος ο λόγος για τον οποίο ο 28χρονος λοχίας Κορνέλιους Ράντφορντ πυροβόλησε άλλους στρατιωτικούς, διευκρινίζοντας πως το όπλο που χρησιμοποίησε δεν ήταν υπηρεσιακό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση του Φορτ Στιούαρτ, πέντε στρατιώτες πυροβολήθηκαν και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες διακομίστηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η στρατιωτική βάση Φορτ Στιούαρτ βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαβάνα στην Τζόρτζια, στο νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

