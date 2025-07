Μια μαθητευόμενη πιλότος σκοτώθηκε όταν δύο μονοκινητήρια αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα το πρωί της Τρίτης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:45 π.μ., όταν οι δύο σπουδαστές πραγματοποιούσαν ασκήσεις απογείωσης και προσγείωσης με μικρά αεροσκάφη τύπου Cessna στη σχολή εκπαίδευσης πιλότων Harv’s Air, στο Στάινμπαχ της καναδικής επαρχίας Μανιτόμπα, όπως δήλωσε στο CBC ο πρόεδρος της σχολής, Άνταμ Πέννερ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι φαίνεται πως και οι δύο πιλότοι προσπαθούσαν να προσγειωθούν ταυτόχρονα και συγκρούστηκαν λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν από τον μικρό διάδρομο προσγείωσης.

Τα αεροσκάφη Cessna διαθέτουν ραδιοσυσκευές, ωστόσο, σύμφωνα με τον Πέννερ, φαίνεται πως οι δύο πιλότοι δεν είδαν ο ένας τον άλλον να πλησιάζει.

«Δεν καταλαβαίνουμε πώς βρέθηκαν τόσο κοντά μεταξύ τους», δήλωσε ο Πέννερ. «Θα πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της έρευνας».

Female student pilot is killed as two planes smash into each other in mid-air collision https://t.co/MYpBuokNaj