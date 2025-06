Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν τον Αλί Σαντμανί, τον οποίο ταυτοποίησαν ως τον ως τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγείου του Ιράν. Πρόσθεσαν πως πρόκειται για τον κορυφαίο ιρανό στρατιωτικό διοικητή.

O Σαντμάνι, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν και στενότερος στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε πλήγμα της IAF στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά από ακριβείς πληροφορίες, ανέφεραν.

