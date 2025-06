«Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα» – 4η ημέρα της φονικής σύγκρουσης, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι εκτοξεύτηκε νέα ομοβροντία ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Το Reuters μεταδίδει πως διακρίνονται πύραυλοι που ίπτανται κι ακούγονται εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ.

🚨Each red pin that you see on this map represents hundreds of people in Israel that are currently forced to run to shelter because of Iranian ballistic missiles🚨 pic.twitter.com/cTz2uadYpd