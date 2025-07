Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ξεκίνησε να πλήττει στόχους που ανήκουν στη δύναμη Radwan στην περιοχή Beqaa του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την ίδια μέρα ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στο Λίβανο αποτελούν σαφές μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως ανέφερε, σχεδιάζει να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητες επιδρομών εναντίον του Ισραήλ μέσω της Radwan.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιδρομές αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια αποδυνάμωσης της Χεζμπολάχ, που θεωρείται η κύρια απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ στα βόρεια σύνορά του, σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει από την ισραηλινή πλευρά.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του X, είπε χαρακτηριστικά ότι «πλήττει στόχους της τρομοκρατικής δύναμης “Radwan” της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου».

«Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Αεροπορίας (IAF), υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών και της Βόρειας Διοίκησης, στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών.

Η δύναμη “Radwan” ήταν υπεύθυνη για το σχέδιο της Χεζμπολάχ “Κατακτήστε τη Γαλιλαία”. Οι διοικητές της εξουδετερώθηκαν στην Επιχείρηση «Βόρειες Βέλη» το 2024, ωστόσο η μονάδα συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την επανεγκαθίδρυση των δυνατοτήτων της», αναφέρεται στην ανάρτηση.

⭕️NOW: The IDF is striking Hezbollah’s “Radwan Force” terror targets in the Beqaa region of Lebanon.



IAF fighter jets, guided by the Intelligence Directorate and Northern Command, are targeting military compounds used to train Hezbollah terrorists for attacks against Israeli… pic.twitter.com/phn8hC8vHx