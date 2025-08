Η ηθοποιός του The Walking Dead, Κέλι Μακ (πραγματικό όνομα: Κέλι Λιν Κλέμπενοου), πέθανε στις 2 Αυγούστου μετά από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στο Instagram την Τρίτη.

Σύμφωνα με δήλωση που μοιράστηκε η οικογένειά της στο CaringBridge, η Μακ είχε διαγνωστεί με γλοίωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο πιο σημαντικός ρόλος της ηθοποιού ήταν αυτός της Άντι στην ένατη σεζόν της σειράς The Walking Dead, η οποία προβλήθηκε από το 2018 έως το 2019.

Η οικογένεια της Μακ ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί τελετή «Celebration of Life» προς τιμήν της στο Glendale του Οχάιο στις 16 Αυγούστου, ενώ αργότερα θα γίνει και μνημόσυνο για φίλους και συνεργάτες της στο Λος Άντζελες. «Με ανεξίτηλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Κέλι», έγραψε η οικογένειά της σε ανάρτηση στο Instagram. «Ένα τόσο φωτεινό, παθιασμένο φως έχει μεταβεί πέρα από τον κόσμο μας, εκεί που όλοι κάποτε θα πάμε. Η Κέλι έφυγε ειρηνικά το βράδυ του Σαββάτου, με τη στοργική μητέρα της Κρίστεν και την αφοσιωμένη θεία της Κάρεν στο πλευρό της. Η Κέλι έχει ήδη επισκεφθεί πολλούς από τους αγαπημένους της με τη μορφή διαφόρων πεταλούδων 🦋 ❤️. Θα μας λείψει σε βάθος που οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν». Η ανακοίνωση κατέληξε με μια υπενθύμιση ότι η Μακ «θα ήθελε να ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπά», ενώ η αδερφή της πρόσθεσε: «Και ως αδερφή της, θέλω να ξέρετε πόσο γενναία ήταν, ειδικά όταν πήρε την απόφαση να συναντήσει ξανά τον Θεό. Είμαι τόσο υπερήφανη για εκείνη».

Τον Ιανουάριο, η Μακ είχε αποκαλύψει στο Instagram ότι παρατήρησε τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειάς της τον Σεπτέμβριο του 2024, τα οποία τελικά διαγνώστηκαν ως σπάνια μορφή καρκίνου. Δίπλα σε μια φωτογραφία από νοσοκομειακό κρεβάτι, χαμογελαστή και δείχνοντας τον αντίχειρά της, έγραψε ότι υπέφερε από «επίμονο πόνο στη μέση», τον οποίο απέδιδε σε «κήλη δίσκου». Ωστόσο, μετά από λίγες εβδομάδες ο πόνος συνοδεύτηκε από φαγούρα λόγω νευρικού πόνου στο μπροστινό μέρος του δεξιού μηρού, ενώ σύντομα εμφάνισε έντονους πόνους στα πόδια και τη μέση, που την ανάγκασαν να κοιμάται σε πολυθρόνα για έναν μήνα, καθώς ήταν αδύνατο να ξαπλώσει.

Η ίδια ανέφερε ότι σε επείγουσα μαγνητική τομογραφία, την ημέρα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, εντοπίστηκε «ανώμαλη μάζα» στον νωτιαίο μυελό της και διαγνώστηκε με διάχυτο μέσο γλοίωμα, μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, σύμφωνα με το National Cancer Institute. Η ίδια αποκάλυψε ότι ακόμα και η διαδικασία διάγνωσης είχε επηρεάσει σοβαρά την κινητικότητά της, καθώς μετά τη βιοψία στη σπονδυλική στήλη είχε χάσει την πλήρη λειτουργία του δεξιού της ποδιού και είχε μερική μόνο χρήση του αριστερού, με αποτέλεσμα να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η Μακ ευχαρίστησε την οικογένειά της για τη στήριξη και εξέφρασε την ελπίδα ότι η δημόσια αναφορά της στην ασθένειά της θα βοηθούσε άλλους σε παρόμοιες καταστάσεις. Όπως είπε, σχεδίαζε να κάνει θεραπείες ακτινοβολίας στο Σινσινάτι για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της. «Είμαι αποφασισμένη και ξέρω ότι αυτό θα είναι τελικά ένα μικρό κεφάλαιο στο μεγάλο βιβλίο της ζωής μου», έγραψε τότε. «Η θετικότητα, η αγάπη και οι προσευχές που μου στέλνετε είναι συγκινητικές και τις νιώθω όλες. Σας ευχαριστώ πολύ ❤️❤️».

Όπως αναφέρει η Daily Mail η συμμετοχή της στο The Walking Dead ήταν ο πιο γνωστός ρόλος της, ενώ είχε συμμετάσχει και σε πολλές μικρού μήκους ταινίες και τηλεοπτικές σειρές από το 2015. Είχε εμφανιστεί σε guest ρόλους στις σειρές 9-1-1, Schooled και Chicago Med, ενώ ο τελευταίος της ρόλος ήταν στην ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού Universal, η οποία κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τη σελίδα της στο IMDb.

Η Μακ γεννήθηκε στο Σινσινάτι και πέρασε την παιδική της ηλικία σε διάφορες πολιτείες, όπως το Μιζούρι, το Κονέκτικατ, η Βόρεια Καρολίνα και το Ιλινόις. Σπούδασε κινηματογραφία στο Dodge College of Film του Πανεπιστημίου Chapman και εργάστηκε για πάνω από δέκα χρόνια στην περιοχή του Λος Άντζελες. Παράλληλα εργάστηκε πίσω από τις κάμερες ως περιστασιακή παραγωγός, ενώ είχε κάνει και ηχογραφήσεις φωνής, μεταξύ άλλων και για το Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Η Κέλι Μακ αφήνει πίσω τη μητέρα της Κρίστεν και τον πατέρα της Λίντσεϊ, την αδελφή της Κάθριν, τον αδελφό της Πάρκερ, τους παππούδες της από την πλευρά του πατέρα της και τον σύντροφό της, Λόγκαν Λάνιερ.