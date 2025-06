Το Ισραήλ επιτέθηκε σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν – Η Τεχεράνη εκτόξευσε 100 drones: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Έκλεισαν οι εθνικοί εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας μετά τη μαζική ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, με τους αερομεταφορείς να σπεύδουν να αλλάξουν διαδρομές ή να ακυρώσουν πτήσεις προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό καθώς αναμένεται η ιρανική απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al Airlines ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ.

Flights clearing Iran and Iraq after airspace closures in both countries following strikes by Israel in Iran. pic.twitter.com/lefDHnAsoD

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τις NOTAM που εξέδωσε η Τεχεράνη.

Την ώρα που έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ πλήττει στόχους στο Ιράν αρκετές εμπορικές πτήσεις από εταιρείες όπως η Emirates, η Lufthansa και η Air India βρίσκονταν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Η Air India, τα αεροσκάφη της οποίας περνούν από τον εναέριο χώρο του Ιράν για τις πτήσεις τους προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, επεσήμανε ότι πολλές πτήσεις αλλάζουν πορεία ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο από το οποίο αναχώρησαν. Ανάμεσά τους είναι πτήσεις από τη Νέα Υόρκη, το Βανκούβερ, το Σικάγο και το Λονδίνο.

Η Emirates και η Lufthansa δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Ιράκ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο του και αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμιά του, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ανατολικό Ιράκ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους αεροδιάδρομους, με δεκάδες πτήσεις από και προς την Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου να περνούν από εκεί.

As has been the case during previous hostilities between Iran and Israel, Jordan has also closed its airspace to flights.



NOTAM read JORDAN AIRSPACE CLSD DUE TO OPS REASONS pic.twitter.com/JIWDUVhJjk