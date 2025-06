Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Καζεμί, σκοτώθηκε σήμερα Κυριακή μαζί με άλλους δύο αξιωματικούς σε ισραηλινή επιδρομή, μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Τρεις στρατηγοί των μυστικών υπηρεσιών, ο Μοχαμάντ Καζεμί, ο Χασάν Μοχάγκεχ και ο Μοχσέν Μπαγερί, δολοφονήθηκαν και έπεσαν ως μάρτυρες», τόνισε το IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

The (IRGC) confirmed the martyrdom of intelligence Mujahideen commanders, martyrs Mohammad Kazemi, Hassan Mohaqeq, and Mohsen Bagheri.



May their Ascension rise High 🕊️ pic.twitter.com/d5QQgGcQN3