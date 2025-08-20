Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.087,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,85%), της Jumbo (+1,35%), της Optima (+0,62%) και του ΟΠΑΠ (+0,62%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,28%), της Alpha Bank (-1,04%), της Κύπρου (-0,80%), της Eurobank (-0,73%) και της Εθνικής (-0,70%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 51 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+18,23%) και Κέκροψ (+10,45%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: MIG (-2,98%) και Έλαστρον (-2,67%).