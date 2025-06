Ένας επιβάτης που καθόταν στη θέση εξόδου 11Α είναι ο μοναδικός επιζών της τραγωδίας με το αεροσκάφος της Air India που συνετρίβη, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων.

Ο Βισουάς Κουμάρ Ραμές, Βρετανοϊνδός υπήκοος, δεν μπορεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιβιώσει από τη συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner, το οποίο έπεσε μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Σαρντάρ Πατέλ στην πόλη Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας, το πρωί της Πέμπτης.

