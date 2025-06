Ο 39χρονος Βισγουάς Κουμάρ Ραμές, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, ταξίδευε με τον αδελφό του, που παραμένει αγνοούμενος

Ο Βρετανικής καταγωγής ήταν μέσα στο αεροσκάφος που κατέπεσε την Πέμπτη στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας αλλά κατάφερε να επιζήσει από τη συντριβή μετά την απογείωση και συγκεκριμένα καθόταν στη θέση 11Α και, κατά τη μαρτυρία του ίδιου

Πάνω από 200 άνθρωποι στο αεροσκάφος έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η φωτογραφία των Hindustan Times τον δείχνει στο νοσοκομείο με τραύματα στο στήθος και τα πόδια, ωστόσο μπορούσε να επικοινωνεί.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU