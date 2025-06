Ανακτήθηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους της Air India, που συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση, παρασύροντας στον θάνατο περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του, την ανάκτηση του μαύρου κουτιού.

«Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (μαύρο κουτί) ανακτήθηκε εντός 28 ωρών από τον τόπο του δυστυχήματος στο Αχμενταμπάντ» έγραψε ο Kinjarapu.

«Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα και θα βοηθήσει σημαντικά την έρευνα για το περιστατικό», πρόσθεσε ο υπουργός.

