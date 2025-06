Μια οικογενειακή selfie που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India στην πόλη Αχμενταμπάντ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτή τη φωτογραφία ο δρ Πρατίκ Τζόσι, η σύζυγός του, δρ Κόμι Βίας, και τα τρία μικρά τους παιδιά φαίνονται να κάθονται στην πτήση AI-171, έτοιμοι να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μαζί στο Λονδίνο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα βρήκαν και οι πέντε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα.

Pratik Joshi had been living in London for six years. A software professional, he’d long dreamed of building a life abroad for his wife and three young children, who stayed back in India.



After years of waiting for due clearances the dream was finally coming true. Just two days…