Κάνει πίσω ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, λέγοντας πως μετανιώνει για κάποιες επιθετικές αναρτήσεις του για τον στενό του σύμμαχο, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση και μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως.

«Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Τραμπ. Ήταν υπερβολικές», έγραψε στο Χ ο μεγιστάνας της τεχνολογίας.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.