Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το Κουρσκ που πρόσφατα ανακατέλαβε ο ρωσικός στρατός και σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με υποτιμητικά λόγια για τους Ουκρανούς, τους οποίους χαρακτήρισε ηλίθιους.

«Οι άνθρωποι αυτοί, που καταστρέφουν τα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δείχνουν απλώς τη χονδροειδή τους ηλιθιότητα», είπε μπροστά σε δημοσιογράφους, για να προσθέσει: «Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες και θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε έναν διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Επειδή είναι ηλίθιοι».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την τοπική ηγεσία του Κουρσκ, συναντήθηκε με εθελοντές και αξιωματούχους, ενώ περιηγήθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της περιοχής.

🚨 UPDATE: Russian President Vladimir Putin visited Kursk for the first time since Moscow recaptured the region following a surprise incursion by Ukrainian forces last year. He also visited a nuclear power plant under construction & had a meeting with local leaders in Kurchatov. pic.twitter.com/4TQxalle5w