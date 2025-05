«Η Μόσχα σπαταλά άλλη μια ευκαιρία για να βάλει τέλος στις δολοφονίες. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο μόνος στόχος της Ρωσίας είναι να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Θυμίζεται ότι Ουκρανία, ευρωπαϊκές δυνάμεις και ΗΠΑ πρότειναν για κατάπαυση πυρός 30 ημερών που πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα.

Όπως τόνισε ο Σιμπίχα: «Αντιθέτως, η Ουκρανία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βάλει τέλος στον πόλεμο και να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε ακόμη και να συναντηθεί με τον Πούτιν αυτοπροσώπως την Πέμπτη, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απάντηση».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι μίλησε σε ευρωπαίους υπουργούς στο Λονδίνο και ότι συζήτησαν βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων νέων κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού τραπεζικού καθώς και του ενεργειακού κλάδου και της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

