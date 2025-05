Τελεσίγραφο στη Ρωσία απηύθυναν σήμερα η Ουκρανία και οι κυριότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, καλώντας τη να αποδεχτεί την «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», διάρκειας 30 ημερών, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 12 Μαΐου, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουν σε «μαζικές κυρώσεις».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν σήμερα στο Κίεβο οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – σε μια σπάνια επίδειξης ενότητας από τη Δύση.

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων», με τον ουκρανό πρόεδρος, να εξηγεί ότι μετά την ολοκλήρωση της συνόδου στο Κίεβο, όλοι συνομίλησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ήταν μια καλή συνομιλία – θετική και συγκεκριμένη. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ».

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, είπε: «Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη: είναι απαραίτητη μια άμεση, πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία, διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών. Προτείνουμε να ξεκινήσει τη Δευτέρα, 12 Μαΐου. Περιμένουμε την απάντηση της Ρωσίας».

«Αυτή η πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι ήδη από τις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, όταν είχε παρουσιαστεί πρώτη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις ξεκινήσει η εκεχειρία, θα δημιουργηθεί η καλύτερη στιγμή για διπλωματία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συναντήσεις και διαπραγματεύσεις σε οποιαδήποτε μορφή»

After the conclusion of the summit in Kyiv, we all spoke with @POTUS. It was a good conversation — positive and concrete. I am grateful to President Trump.



We share a common view: an immediate, full, and unconditional ceasefire is needed for at least 30 days. We propose it begin…