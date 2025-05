«Το Πακιστάν και η Ινδία έχουν συμφωνήσει για μία πλήρη και όχι μερική κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, στο ειδησεογραφικό κανάλι Geo news, προσθέτοντας, ότι 36 χώρες είχαν εμπλοκή στη διπλωματία για την επίτευξη της.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, είπε ότι «το Πακιστάν και η Ινδία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ. Το Πακιστάν ανέκαθεν επιδίωκε την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, χωρίς όμως να κάνει συμβιβασμούς ως προς την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα!».

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!