Η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν συνεχώς αυξάνεται, καθώς και οι δύο χώρες πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις τη νύχτα από την Παρασκευή προς το Σάββατο.



Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

India is reportedly attacking Lahore, Pakistan right now.



If this happened under Biden, we all know Donald Trump would have claimed that "this would never have happened under me."



