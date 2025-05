Πριν από λίγη ώρα, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Ινδία προχώρησε σε εκτόξευση έξι βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι κατέληξαν σε ινδικό έδαφος

«Θέλω να σας μεταφέρω συγκλονιστικά νέα, καθώς η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους από το Ανταμπούρ. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε στο Ανταμπούρ, οι υπόλοιποι πέντε πύραυλοι έπληξαν το Αμριτσάρ στο ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

India fired 6 Ballistic Missiles out of which 5 on Indian Punjab city Amritsar to target Sikh Community there. Our entire sympathies to the Sikh Community & other minorities. DGISPR#IndiaKillingSikhs pic.twitter.com/ZwUJhdOST6