Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε συνομιλίες την Παρασκευή στην Αγία Πετρούπολη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, την ώρα που ο Τραμπ καλούσε τη Ρωσία να «προχωρήσει».

Ο Πούτιν εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση να υποδέχεται τον Γουίτκοφ στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου στην Αγία Πετρούπολη κατά την έναρξη των συνομιλιών, ενώ σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία, οι συνομιλίες διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες.

«Θέμα της συνάντησης – πτυχές της διευθέτησης στην Ουκρανία», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του μετά τη λήξη των συνομιλιών.

Ο Γουίτκοφ έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της διακεκομμένης προσέγγισης Μόσχας – Ουάσινγκτον, με συζητήσεις στη ρωσική πλευρά να αφορούν πιθανές κοινές επενδύσεις στην Αρκτική και στα ρωσικά σπάνια μέταλλα.

Η ρωσική εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε νωρίτερα βίντεο του Γουίτκοφ να φεύγει από ξενοδοχείο της πόλης συνοδευόμενος από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένο του Πούτιν. Ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Παρασκευής «παραγωγικές», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, παλιός φίλος του Τραμπ που έχει συμβάλει στην εξασφάλιση σημαντικών διπλωματικών επιτυχιών για τον πρόεδρο, έχει κερδίσει τη στήριξη ορισμένων Ρεπουμπλικάνων που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Ουκρανία, όμως οι προτάσεις του έχουν προκαλέσει οργή σε άλλους Ρεπουμπλικάνους που θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει στραφεί υπερβολικά προς τη Μόσχα.

Εξάλλου, ορισμένοι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι, καθώς ο Γουίτκοφ προωθεί τη στρατηγική του Τραμπ, οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται την απειρία του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες γίνονται σε μια περίοδο που ο διάλογος ΗΠΑ–Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός πριν από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να έχει «παγώσει» λόγω διαφωνιών για τις προϋποθέσεις πλήρους διακοπής των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ, που φαίνεται να χάνει την υπομονή του, έχει μιλήσει για πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αν θεωρήσει ότι η Μόσχα καθυστερεί τη συμφωνία για την Ουκρανία.

Πάντως, σύμφωνα με το Reuters, ο Γουίτκοφ, μετά τη συνάντησή του με τον Ντμίτριεφ, πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ, να υποστηρίξει τη μεταβίβαση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών – Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – στη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερα ο τερματισμός του πολέμου. Αυτό αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές.

Update: Reuters: Witkoff told Trump that the fastest way to broker a ceasefire in Ukraine is to support a strategy that would give Russia ownership of four regions in eastern Ukraine.