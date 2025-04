Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση κατά ομάδας Ουκρανών στρατιωτών και ξένων εκπαιδευτών στην πόλη Κριβιί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έως και 85 άτομα.

Kryvyi Rih is under russian attack for the second time today pic.twitter.com/hjwdBwrVET

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται συνολικά σε 85 στρατιώτες και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και σε έως 20 οχήματα», δήλωσε το υπουργείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πυραυλική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Κριβιί Ριχ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, και τον τραυματισμό 40 άλλων, σε ένα από τα φονικότερα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων στην Ουκρανία.

🔴 A heartbreaking scene in Kryvyi Rih: medics resuscitate a young boy after a Russian attack, as his parents watch.



His pulse was barely detectable. He was later taken away by ambulance. pic.twitter.com/LTK9qRzZhn