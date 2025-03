Στοχευμένο πλήγμα του ουκρανικού πυροβολικού είχε ως αποτέλεσμα χθες να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο δημοσιογράφοι και ο οδηγός τους που βρίσκονταν σε αποστολή σε ελεγχόμενα από τη Μόσχα τμήματα της περιφέρειας Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές και μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Στην επίθεση σκοτώθηκε ο Αλεξάντερ Φεντορτσάκ, πολεμικός ανταποκριτής του ομίλου της ρωσικής εφημερίδας Izvestia, καθώς και ο εικονολήπτης Αντρέι Πάνοβ και ο οδηγός Αλεξάντερ Σιρκέλι που εργάζονταν για τον τηλεοπτικό σταθμό Zvezda, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ένας ακόμα ανταποκριτής του Zvezda, ο Νικίτα Γκόλντιν, τραυματίστηκε σοβαρά.

🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Ukraine MURDERS two innocent Russian JOURNALISTS!



Andrey Panov, operator for the Zvezda TV channel, and Alexander Sirkeli, a driver for a film crew, were both killed in Lugansk People's Republic.



They were reportedly struck by a precision HIMARS missile… pic.twitter.com/qCpje4Omfk