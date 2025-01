Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε την Τρίτη στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «φίλο» τον οποίο σέβεται.



Έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του αργότερα αυτόν τον μήνα.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Τραμπ σημείωσε επίσης πως η Τουρκία διεκδικεί τη Συρία εδώ και δύο χιλιετίες, χρησιμοποιώντας διάφορες ονομασίες και προσεγγίσεις, και ότι σήμερα έχει αποκτήσει την ευκαιρία να ασκήσει έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή με τη σύγχρονη υπόστασή της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η Τουρκία διεκδικεί τη Συρία με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικούς τρόπους, εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα είναι από την Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι φίλος μου. Κάποιος που αγαπώ και σέβομαι. Νομίζω ότι και αυτός με σέβεται».

Oh where to begin with this Trump answer on Syria/Turkey/Erdogan. I’ll just leave it herepic.twitter.com/cEVkkMjcv9