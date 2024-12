Ένας κατάδικος από το Λας Βέγκας που εθεάθη σε ένα viral βίντεο να εξαπολύει επίθεση σε δικαστή σε στιλ «Σούπερμαν» νωρίτερα φέτος, καταδικάστηκε σε δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα την Τρίτη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Ο 31χρονος Ντεόμπρα Ρέντεν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης μεταξύ 26 και 65 ετών σχεδόν ένα χρόνο αφότου πήδηξε πάνω από το έδρανο και επιτέθηκε στη δικαστή Μέρι Κέι Χόλθους στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Ο Ρέντεν κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας μετά την άγρια επίθεση και δήλωσε ένοχος στην κατηγορία αυτή τον Σεπτέμβριο. Επέμεινε όμως ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τη δικαστή στην δήλωσή του.

