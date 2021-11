Όλοι ονειρεύονται να ζήσουν την εμπειρία της πολυτελούς ζωής σε μια λαμπερή πόλη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ποιοι προορισμοί, ωστόσο, παγκοσμίως είναι γεμάτοι με ξενοδοχεία 5*, βραβευμένα εστιατόρια με αστέρι Michelin και μπουτίκ πολυτελών οίκων για μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής;

Με το Παρίσι να φημίζεται για το καλό φαγητό και μέρη όπως το Ντουμπάι να φιλοξενούν κάποια από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα πολυτελή ξενοδοχεία στον κόσμο, η βρετανική money.co.uk ανακάλυψε τους 20 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για τους λάτρεις της χλιδής και της πολυτέλειας.

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για τους λάτρεις της πολυτέλειας παγκοσμίως

Αναλύοντας τον αριθμό των ξενοδοχείων πέντε αστέρων, των καταστημάτων διεθνών designer και των βραβευμένων εστιατορίων με αστέρια Michelin σε περισσότερες από 140 πόλεις σε όλο τον κόσμο, οι ειδικοί των καταναλωτικών δαπανών στο money.co.uk δημοσίευσαν μια λίστα με τους 20 πιο πολυτελείς προορισμούς παγκοσμίως, για όσους θέλουν, και φυσικά μπορούν, να κακομάθουν τον εαυτό τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα με κάτι πολύ ιδιαίτερο.

Παρίσι- Η πιο πολυτελής πόλη στον κόσμο

Η πόλη που προσφέρει τον πιο λαμπερό τρόπο ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, σύμφωνα με το money.co.uk, είναι το Παρίσι με συνολικά 427 εστιατόρια με αστέρια Michelin, 108 καταστήματα από τους 10 κορυφαίους σχεδιαστές πολυτελείας και 95 ξενοδοχεία με βαθμολογία πέντε αστέρων. Η Πόλη του Φωτός, χάρη στις φωτισμένες λεωφόρους και τον αστραφτερό Πύργο του Άιφελ, είναι το ιδανικό μέρος για μια πολυτελή απόδραση, με 24 καταστήματα Cartier (περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη) και περισσότερα εστιατόρια με αστέρι Michelin από οποιαδήποτε άλλη πόλη παγκοσμίως.

Μόνο δύο άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί εμφανίζονται στη λίστα των 20 κορυφαίων, με το Λονδίνο να συναντάται στη δεύτερη θέση, προσφέροντας ελαφρώς λιγότερα βραβευμένα γεύματα από το Παρίσι (372), αλλά με περισσότερα καταλύματα πέντε αστέρων (156) όπως τα θρυλικά The Ritz, The Savoy και Shangri-La στο The Shard. Η Κωνσταντινούπολη (χωρισμένη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας) αποκαλύπτεται ως η 12η πιο πολυτελής πόλη στον κόσμο.

Την τρίτη θέση κατέχει το Τόκιο στην Ιαπωνία, το οποίο φιλοξενεί 298 βραβευμένα εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου του Sukiyabashi Jiro Honten, του οποίου ηγείται ο γηραιότερος εν ζωή σεφ που έλαβε τρία αστέρια Michelin, καθιστώντας το ένα από τα καλύτερα σούσι μπαρ στον κόσμο.

Στην Ασία οι περισσότερες πολυτελείς πόλεις παγκοσμίως

Οι πόλεις στην Ασία είναι και εκείνες που εκπροσωπούνται περισσότερο στη λίστα των 20 κορυφαίων πολυτελών προορισμών παγκοσμίως. Η Σεούλ στη Νότια Κορέα συναντάται στην πέμπτη θέση, το Χονγκ Κονγκ και η Σαγκάη στην έκτη και έβδομη αντίστοιχα, ενώ η Σιγκαπούρη -διάσημη για την πολυτελή αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό της- βρίσκεται στην όγδοη θέση. Η Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη και το Πεκίνο στην Κίνα ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πολυτελών πόλεων στον κόσμο. Τέλος, το Κιότο στην Ιαπωνία είναι 11ο και η Οσάκα 13η, η Ταϊπέι στην Ταϊβάν είναι 14η, ενώ η κινεζική Guangzhou συναντάται στην 18η θέση.