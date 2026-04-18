Η Σλοβακία έχει τον δικό της κρυμμένο θησαυρό που περιμένει τους επισκέπτες για ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο. Ο λόγος για το Μπαρντέγιοβ, την ομορφότερη πόλη της χώρας και μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, που παραμένει ανεξερεύνητη, άρα έχετε έναν επιπλέον λόγο για να την ανακαλύψετε και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία σε ένα σκηνικό που παραμένει αυθεντικό.

Χτισμένο στη βορειοανατολική Σλοβακία, στα όρη Μπεσκίντ, το Μπαρντέγιοβ εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη. Γοτθικά σπίτια, μεσαιωνικά τείχη και το παλιό οχυρωμένο κέντρο της πόλης που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, καθώς είναι εξαιρετικά διατηρημένο, είναι τα μεγάλα ατού του.

Η παλιά πόλη διατηρεί το πολεοδομικό σχέδιο που είχε τον 13ο και 14ο αιώνα, με μεγάλη πλατεία όπου βρισκόταν η αγορά. Τα μεσαιωνικά τείχη περιβάλλουν το κέντρο, προσφέροντας ρομαντική θέα στους γύρω λόφους ενώ αξίζει να επισκεφθείτε τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία του αγίου Αιγιδίου. Στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται το αναγεννησιακό δημαρχείο και γύρω του βρίσκονται χτισμένα σε απόλυτη αρμονία τα πολύχρωμα σπίτια που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα.

Μια ιστορική συναγωγή και τα γύρω κτίρια μαρτυρούν τους αιώνες της εβραϊκής ιστορίας του Μπαρντέγιοβ, μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, εδώ βρίσκονται και οι περίφημες Ελληνοκαθολικές και Ορθόδοξες ξύλινες εκκλησίες (αναφέρονται στο Βυζαντινό τυπικό που ακολουθούν οι πιστοί της περιοχής, κυρίως Ρουθηνοί) και αποτελούν και από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες