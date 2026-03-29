Στην καρδιά της ζούγκλας της Βενεζουέλας, ορθώνεται ένα από τα πιο επιβλητικά μνημεία της φύσης: ο καταρράκτης Salto Angel, γνωστός και ως «Το Πήδημα του Αγγέλου». Ένα εντυπωσιακό θέαμα που κόβει την ανάσα, με τα νερά του να πέφτουν από ύψος σχεδόν ενός χιλιομέτρου, δημιουργώντας μια απόκοσμη ομίχλη.

Ο καταρράκτης αποτελεί το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της Βενεζουέλας, και είναι ο ψηλότερος σε όλο τον κόσμο, με το ύψος του να ξεπερνά κατά 18 φορές εκείνο του Νιαγάρα. Βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Canaima, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην περιοχή Gran Sabana της πολιτείας Bolívar, γεμάτο με πανύψηλα βουνά με επίπεδες κορυφές. Τα νερά του πέφτουν ορμητικά από την άκρη του βουνού Auyán-tepui από ύψος περίπου 980 μέτρων (979 για την ακρίβεια), δημιουργώντας μια εικόνα εντελώς εξωπραγματική και επιβλητική.

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα φυσικά θαύματα του κόσμου, το οποίο έγινε γνωστό ως Angel Falls από τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν πήρε το όνομά του από τον Jimmie Angel, έναν αεροπόρο των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν το πρώτο άτομο που πέταξε πάνω από αυτό στις 16 Νοεμβρίου του 1933. Μάλιστα, οι στάχτες του Angel όταν εκείνος πέθανε σκορπίστηκαν πάνω από τα νερά του καταρράκτη στις 2 Ιουλίου του 1960. Το επίσημο ύψος του καταρράκτη καθορίστηκε από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μια αποστολή που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Ruth Robertson στις 13 Μαΐου 1949. Η αποστολή της Robertson, η οποία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου του 1949, ήταν επίσης η πρώτη που έφτασε στους πρόποδες των καταρρακτών.

Η πρώτη γνωστή απόπειρα αναρρίχησης του γκρεμού έγινε το 1968 κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου, η οποία λόγω της ολισθηρότητας του βράχου στέφθηκε με αποτυχία, ενώ η πρώτη επιτυχημένη αναρρίχηση στο σημείο σημειώθηκε το 1971. Οι αναρριχητές χρειάστηκαν 9,5 ημέρες για να ανέβουν μέχρι το ψηλότερο σημείο του καταρράκτη και μιάμιση μέρα για να κατεβούν. Για να προσεγγίσει κανείς το μέρος που βρίσκεται σε μια απομονωμένη ζούγκλα, είναι μια μικρή «περιπέτεια» καθώς απαιτείται πτήση από το αεροδρόμιο Maiquetia ή το Puerto Ordaz ή το Ciudad Bolívar για να φτάσει στο στρατόπεδο Canaima, το σημείο εκκίνησης για τις οργανωμένες εκδρομές προς τη βάση των καταρρακτών. Οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται γενικά από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο.

