Δεν είναι από τους προορισμούς που έχεις στο μυαλό σου για ένα ταξίδι στο εξωτερικό και κακώς, θα λέγαμε, καθώς πρόκειται για μία -πραγματικά- υπέροχη πόλη που μοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού.

Ο λόγος για τη Γάνδη, που με τη ρομαντική και μυστηριακή ατμόσφαιρά της ταξιδεύει τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο, ενώ η μεσαιωνική της αρχιτεκτονική αποτυπώνει την ξεχωριστή ιστορία της πόλης. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Scheldt και Lys, η Γάνδη είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Φλαμανδίας και μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου.

Οι πανύψηλοι καθεδρικοί ναοί, τα επιβλητικά αναγεννησιακά κτίρια, τα γραφικά κανάλια και τα λιθόστρωτα δρομάκια της αποπνέουν έναν μοναδικό μεσαιωνικό αέρα. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτιου (Saint Bavo) σε στυλ ροκοκό με τις σαράντα καμπάνες, ο οποίος είναι γνωστός για τους ανεκτίμητους θησαυρούς τέχνης που φιλοξενεί.

Περιηγηθείτε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο της Γάνδης και προκαλέστε τον εαυτό σας να ανέβει τα 444 σκαλιά έως την κορυφή του Καθεδρικού Ναού για να θαυμάσετε από ψηλά την πόλη. Το πέτρινο κάστρο Gravesteen χρονολογείται από το 1180 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με όπλα εποχής. Ζήστε από κοντά τη μεσαιωνική αύρα της μέσα από μια ρομαντική βαρκάδα στα κανάλια της ή κάνοντας βόλτα με μια άμαξα.

