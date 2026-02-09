Είναι γνωστή για το διάσημο και ιστορικό University of Oxford, το παλαιότερο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο στον κόσμο, με διδακτική δραστηριότητα που χρονολογείται τουλάχιστον από το 1096.

Ωστόσο, η Οξφόρδη είναι και πολλά άλλα που αξίζει να μπει στην ταξιδιωτική σας λίστα, αν σχεδιάζετε να επισκεφθείτε κάποια στιγμή την Αγγλία και αναζητάτε έναν εναλλακτικό προορισμό. Άλλωστε, πρόκειται για μία από τις πιο γραφικές πόλεις της χώρας, με ιστορικής σημασίας κτίρια και εξαιρετική αρχιτεκτονική.

Η Οξφόρδη είναι χτισμένη στις όχθες του Τάμεση και βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου, που σημαίνει ότι αν βρεθείτε στην αγγλική πρωτεύουσα, μπορείτε να αφιερώσετε μία μέρα για να την επισκεφθείτε. Τα εντυπωσιακά γοτθικά κτίρια της πόλης ενέπνευσαν τον Άγγλο ποιητή Μάθιου Άρνολντ να τη χαρακτηρίσει ως «την πόλη με τους ονειρεμένους πύργους».

Η Οξφόρδη είναι επίσης διάσημη για τα όμορφα πάρκα και τους κήπους της, ενώ αξίζει να επισκεφθεί κανείς την ιστορική αγορά Covered Market. Η περιήγηση συνεχίζεται στο επιβλητικό Κάστρο της Οξφόρδης που χρονολογείται από το 1073, στο Καθεδρικό Ναό του Χριστού και στο μουσείο Ασμόλιαν, το πρώτο πανεπιστημιακό μουσείο παγκοσμίως. Η γκαλερί Μοντέρνας Τέχνης της Οξφόρδης ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς χώρους σύγχρονης τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου με διεθνή φήμη.

