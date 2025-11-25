Η αλήθεια είναι πως τη Φρανκφούρτη την έχουμε συνδέσει με συνέδρια κι εκθέσεις και όχι τυχαία την χαρακτηρίζουν «Πόλη των Τραπεζών». Άλλωστε, αποτελεί ένα ισχυρό οικονομικό κέντρο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Στην πραγματικότητα, η Φρανκφούρτη είναι μια ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή πόλη της Γερμανίας, και θα συμφωνήσετε μόλις την ανακαλύψετε. Εξάλλου, διαθέτει σημαντικά αξιοθέατα και συναρπαστικά σημεία για να εξερευνήσετε κατά την παραμονή σας σε αυτήν. Ένα από αυτά είναι ο Καθεδρικός Ναός Αγ. Βαρθολομαίου με ύψος τα 95 μέτρα, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα και από το 1562 μέχρι το 1792 στέφονταν εδώ οι αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Γερμανίας. Ο Ναός έχει χαρακτηριστεί ως σύμβολο της εθνικής ενότητας των Γερμανών, ειδικά κατά τον 19ο αιώνα. Το 1867, ο καθεδρικός καταστράφηκε από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε με τη σημερινή του μορφή.

Στην πόλη των ουρανοξυστών και των κτιρίων που στεγάζουν τις τράπεζες, θα δει κανείς την Παλιά Όπερα της Φρανκφούρτης και το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας, ενώ από τον Πύργο της Φρανκφούρτης έχει κανείς τη δυνατότητα να δει ολόκληρη την πόλη πανοραμικά από ύψος 200 μέτρων. Την ώρα που δύει ο ήλιος, βλέπει κανείς την πόλη να μεταμορφώνεται καθώς ανάβουν τα φώτα της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η γέφυρα Eiserner Steg. Στην είσοδό της υπάρχει το απόσπασμα από την «Οδύσσεια»: «ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ’ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» «Πλέοντας μέσ’ το μελανό πέλαγος μ’ αλλόγλωσσους ανθρώπους»… Μια φράση που σίγουρα ταιριάζει σε μια πόλη που φιλοξενεί πάνω από 150 διαφορετικές εθνικότητες, αν και θεωρείται ότι η εν λόγω φράση επιλέχθηκε γιατί η γέφυρα ενώνει δυο διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας.

Πολυσύχναστο και πολύ γνωστό, βέβαια, είναι το ιστορικό κέντρο με το Romerberg να αποτελεί την «καρδιά» αυτού. Είναι βόρεια της γέφυρας Eiserner Steg, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να κάνει βόλτα στην εμπορική περιοχή του Zeil με τις εντυπωσιακές βιτρίνες των καταστημάτων και στις όχθες του ποταμού Μάιν, θαυμάζοντας και τον περίφημο πύργο του Rententurm. Όμορφη είναι επίσης και η βόλτα στον ποταμό Μάιν. Γι’ αυτό το σκοπό, υπάρχουν τουριστικά ποταμόπλοια που πραγματοποιούν δρομολόγια στις όχθες της Φρανκφούρτης. Ένα ακόμη μέρος που αξίζει να γνωρίσετε είναι το πατρικό σπίτι του Γκαίτε, το οποίο καταστράφηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950.

Στην πόλη που αποτελεί την έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου (Deutsche Börse AG), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών τραπεζών, ενδιαφέρον θα είχε να επισκεφτείτε και το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Δείτε τις φωτογραφίες