Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τον νέο Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2025», μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι δικαιούχοι προέκυψαν από τον πίνακα των μη κληρωθέντων της χαμηλής περιόδου, βάσει της σειράς κατάταξής τους στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος και θα λάβουν προσωπική ειδοποίηση με SMS και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ειδοποίηση θα αφορά τη διαδικασία έκδοσης των νέων καρτών, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν επιλέξει. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο συνολικός αριθμός των νέων δικαιούχων ανέρχεται σε 13.983 άτομα, με συνολικό ποσό ενίσχυσης 4.549.200 ευρώ.

Για τα άτομα με αναπηρία που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Δικαιούχων και λαμβάνουν προσωρινά μειωμένο ποσό ενίσχυσης, θα ακολουθήσει διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων τους. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα πιστωθεί το επιπλέον ποσό που δικαιούνται, ανάλογα με την ομάδα και την περίοδο συμμετοχής τους.