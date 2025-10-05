Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα χωριά της Αγγλίας, με ατμόσφαιρα μεσαιωνική που σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Ο λόγος για το Bibury, που είναι χτισμένο στις δύο όχθες του ποταμού Coln – παραπόταμος του Τάμεση.

Όμορφα μονοπάτια μέσα σε πράσινους λόφους, γραφικά μέρη με ποτάμια και πέτρινα σπίτια, που χτίστηκαν από το 1300 και μετά, συνθέτουν το σκηνικό στο Bibury. Το χωριό που έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσα από διάφορες ταινίες, προσφέρει στον επισκέπτη μια απίστευτη ηρεμία, ενώ στα παραδοσιακά καφέ και τις παμπ θα διασκεδάσετε στους χαλαρούς ρυθμούς που επιβάλλει η ήσυχη περιοχή.

Το Bibury απέχει δυόμισι περίπου ώρες από το Λονδίνο και βρίσκεται στην περιοχή Cotswolds της Αγγλίας. Το πιο διάσημο αξιοθέατο του χωριού είναι η Arlington Row, μια σειρά από όμοια κτίσματα που χτίστηκαν το 1380 από τους μοναχούς του Αβαείου Osney ως αποθήκες μαλλιού, ενώ τον 17ο αιώνα μετατράπηκαν σε κατοικίες για υφαντουργούς.

