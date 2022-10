Η TCL έχει καθιερωθεί ως μία από τις εταιρίες-πρωτοπόρους στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων παγκοσμίως, με εξειδίκευση στις τηλεοράσεις, συστήματα ήχου και smart λύσεις οικιακού εξοπλισμού. Τα βραβευμένα τεχνολογικά προϊόντα της TCL, ήρθαν στην Ελλάδα από τον Όμιλο Globalsat-Teleunicom, που ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών, με σκοπό να προσφέρουν στους καταναλωτές τον απόλυτο συνδυασμό της τεχνολογίας αιχμής και του υψηλού design.

TCL τηλεοράσεις: κορυφαία ποιότητα ήχου και λεπτομέρεια εικόνας.

Οι έξυπνες τηλεοράσεις TCL εντυπωσιάζουν με τα ιδιαίτερα τεχνολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, ξεχωρίζουν για τα ζωντανά χρώματα και την εξελιγμένη ποιότητα ήχου, χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδανικές λύσεις τόσο στην απόλαυση του gaming όσο και στην προβολή ταινιών. Με την κεντρική βάση, που επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή τους σε διαφορετικές επιφάνειές του χώρου, τις κορυφαίες επιδόσεις χάρη στην ποιότητα ήχου Dolby Atmos, αλλά και το εξελιγμένο ηχοσύστημα ONKYO, προσφέρουν υψηλή ακρίβεια και αναβαθμισμένη εμπειρία. Οι τεχνολογίες αιχμής 4K HDR και Quantum Dot σε συνδυασμό, μεταφέρουν το σύνολο των χρωμάτων που μπορούν να καταγράψουν οι κινηματογραφικές κάμερες, δημιουργώντας μια μοναδική λεπτομέρεια εικόνας.

Για τους λάτρεις των παιχνιδιών οι τηλεοράσεις TCL είναι οι επίσημες τηλεοράσεις του Call of Duty®, ενώ το νέο πρότυπο HDMI 2.1 επιτρέπει ταχύτερους ρυθμούς ανανέωσης έως και 4K στα 120 fps και έως και 4K στα 144 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο). Οι τηλεοράσεις TCL και η τεχνολογία Google ενώνουν τις δυνάμεις τους για περισσότερη ψυχαγωγία και ευκολία μέσα στο σπίτι. Περισσότερες από 700.000 ταινίες και τηλεοπτικά επεισόδια είναι διαθέσιμα στην οθόνη με το Google TV, ενώ με τον προηγμένο φωνητικό έλεγχο Hands-Free σε συνδυασμό με το Google Assistant, οι χρήστες μπορούν να κάνουν google search με φωνητικές εντολές, να χαμηλώσουν τα φώτα ή να ελέγξουν άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές με τη φωνή τους και χωρίς να διακόψουν το πρόγραμμα που παρακολουθούν.​

Βραβευμένη από την Expert Imaging & Sound Association (EISA).

H TCL βραβεύτηκε στην κατηγορία «PREMIUM MINI LED TV 2022-2023» για το προϊόν Mini LED 4K TV 65C835, ένα σημαντικό βραβείο, το οποίο τονίζει την υψηλή ποιότητα των LCD τηλεοράσεων. Αντιστοίχως βραβεύτηκαν τα προϊόντα TCL QLED TV 55C735 ως «EISA BEST BUY LCD TV 2022-2023» και TCL 5.1.2ch Soundbar C935U ως «EISA BEST BUY SOUNDBAR 2022-20223», αναδεικνύοντας την TCL ως ειδικό στον τομέα του ήχου και της εικόνας.

TCL: υπερήφανος υποστηρικτής της FIBA από το 2018.

Για τους φίλους του Ευρωπαϊκού Basket, η TCL – FIBA global partner – έδωσε την ευκαιρία στους θεατές του EuroBasket 2022, που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβρη 2022 στο Βερολίνο, να απολαύσουν τον αγώνα με ακόμη περισσότερη δράση. Η TCL, υποστηρίζει τις διοργανώσεις της FIBA, από το 2018 ενώ αποτελεί το Μεγάλο Χορηγό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στηρίζοντας την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του μπάσκετ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η TCL προσθέτει τρεις μπασκετμπολίστες και τρεις ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης στην ομάδα των global brand ambassador.

Η δέσμευση της TCL να συνδεθεί με το κοινό μέσω της τεχνολογίας και του αθλητισμού αποδεικνύεται και από τις συνεργασίες της με διεθνή αστέρες του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ. Οι αστέρες του μπάσκετ οι οποίοι στηρίζουν την TCL είναι ονομαστικά ο Phil Foden, ο Pedri, ο Rodrygo και ο Raphael Varane. Μαζί με τον Global Brand Ambassador Rodrygo Goes, είναι ο Ισπανός μέσος, Pedri González, ο Γάλλος αμυντικός, Raphaël Varane, και ο Άγγλος μέσος, Phil Foden. Και οι τέσσερεις αστέρες θα εμφανίζονται στις διαδικτυακές και offline διαφημιστικές καμπάνιες της TCL και θα συνεισφέρουν αποκλειστικό περιεχόμενο στα κανάλια της TCL κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022/2023 και καθ ‘όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι ενέργειες θα περιλαμβάνουν διαγωνισμούς για συλλόγους και εθνικές ομάδες, σε συνδυασμό με τη χορηγία της TCL στη Βραζιλιάνικη Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CBF).

‘Έξυπνη’ και καλή ζωή στο σπίτι, με τις Λευκές Συσκευές TCL.

Τα ψυγεία TCL προσφέρουν όλες τις έξυπνες λειτουργίες που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια εύκολη καθημερινότητα και έναν περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής. Η λειτουργία Total No Frost, φροντίζει έτσι ώστε η θερμοκρασία των τροφίμων να είναι ομοιόμορφη στο ψυγείο και η κατάψυξη να μην παγώνει, επιτυγχάνοντας βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ευκολία χρήσης. Η μοναδική τεχνολογία “ΑΑΤ” TCL εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και τα βακτήρια, με τη συνεχή εκπομπή αρνητικών ιόντων οξυγόνου από φυσική τουρμαλίνη. Το σύστημα πολλαπλής ροής αέρα – Multi Air Flow – εγγυάται τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό. Το μοτέρ Inverter εξασφαλίζει σταθερότητα θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου, αποφεύγοντας τις διαδοχικές επανεκκινήσεις, ενώ σε αντίθεση με τα κοινά μοτέρ, είναι πιο οικονομικό και αθόρυβο, έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η ευκολία στη χρήση είναι ένας από τους βασικούς άξονες της τεχνολογίας TCL και ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το ψυγείο του μέσα από μία ψηφιακή οθόνη αφής καθώς και να απολαύσει κρύο νερό ανά πάνα στιγμή, χάρη στον μηχανισμό βρύσης νερού.

Τα τεχνολογικά εξελιγμένα πλυντήρια ρούχων TCL δημιουργούν νέα δεδομένα στην καθαριότητα και τη φροντίδα των ρούχων, με απεριόριστες επιλογές στην πλύση ανάλογα με τη σύνθεση των υφασμάτων, μεγαλύτερη απόδοση και ελαχιστοποίηση θορύβου. H αποτελεσματικότητα των 16 διαφορετικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με το μοτέρ τεχνολογίας Inverter, με 10 χρόνια εγγύηση, μπορεί να καταργήσει ακόμα και την ανάγκη για το καθαριστήριο. Η επιτυχία των πλυντηρίων TCL παγκοσμίως συνδέεται με τις δύο πρωτοποριακές τεχνολογίες που ενσωματώνουν – Steam Wash και Spray Wash. Η τεχνολογία TCL – Steam Wash προστατεύει και διευκολύνει, με ατμό που εξοντώνει το 99,9% των αλλεργιογόνων, τα οποία συσσωρεύονται στα ρούχα, ενώ διευκολύνει το σιδέρωμα με 30% λιγότερες τσακίσεις. H Τεχνολογία Spray – Wash, ενεργοποιεί στο τέλος κάθε κύκλου πλύσης τον αυτόματο καθαρισμό του λάστιχου της πόρτας, διατηρώντας πάντα καθαρό το πλυντήριο. Τέλος, η λειτουργία καθαρισμού κάδου υψηλής θερμοκρασίας, διασφαλίζει ότι το πλύσιμο των ρούχων ολοκληρώνεται πάντα με τον πιο υγιεινό τρόπο, ενώ η επιλογή Rinse Plus δίνει τη δυνατότητα για ένα ακόμα ξέβγαλμα και το πρόγραμμα έξυπνης δοσολογίας καθαριστικών, προστατεύει τα ρούχα από την πρόωρη φθορά.

Σχετικά με την TCL Electronics

Η TCL ειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, που κυμαίνονται από τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, συσκευές ήχου και έξυπνα οικιακά προϊόντα στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας “AI x IoT”. Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τηλεοράσεων και κινητών συσκευών στον κόσμο, με τις τηλεοράσεις να έχουν πλέον κατακτήσει την 3η θέση πωλήσεων διεθνώς και την 2η θέση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Για σχεδόν 40 χρόνια, η TCL λειτουργεί τα δικά της κέντρα παραγωγής και έρευνας παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε περισσότερες από 160 χώρες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό.

Σχετικά με τα προϊόντα TCL στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τις λευκές συσκευές και τηλεοράσεις TCL διανέμει ο Όμιλος Globalsat – Teleunicom, μέσω του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συνεργάζεται, δίνοντας πρόσβαση στους Έλληνες καταναλωτές στο μεγαλύτερο μέρος της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας.

Λίγα λόγια για τον όμιλο Globalsat – Teleunicom

Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat – Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Globalsat – Teleunicom σε νέες αγορές, η Globalsat ξεκίνησε το 2020 τη συνεργασία της με την Blink Charging Hellas, αναλαμβάνοντας, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την ανάπτυξη του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των θυγατρικών Retail and more και Anadisis Smart, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών (food retail), καθώς και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ & machine learning platforms) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Retail and more, υλοποιεί την ανάπτυξη και την επαναλειτουργία των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά και μέσω της Anadisis Smart, και το brand WinSmart, προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές στοιχηματικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), βασιζόμενη σε ειδικές στρατηγικές για τον εκάστοτε πελάτη.

