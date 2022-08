Το μεγάλο πλεονέκτημα της Πλαίσιο είναι οι άνθρωποί της. Για περισσότερα από 50 χρόνια ο νούμερο 1 προορισμός τεχνολογίας έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό του, επενδύοντας σε αυτό και στην εξέλιξή του. Είσαι έτοιμος για ένα όμορφο ταξίδι;

«Εδώ είναι ένα μέρος για τους ανθρώπους και τις ιδέες τους. Θέλουμε να αγαπάς αυτό που κάνεις. Να το πιστεύεις». Αυτή είναι η φράση που χαρακτηρίζει πλήρως το #LifeAtPlaisio. Το να είσαι μέλος της οικογένειας των εργαζομένων της Πλαίσιο είναι συνυφασμένο με την εξέλιξη.

Τα πράγματα στην εταιρεία γίνονται αλλιώς. Άλλωστε η καινοτομία και το out of the box thinking βρίσκεται στο DNA της και συνοδεύει κάθε δράση, πρόγραμμα αλλά και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Τι είναι όμως αυτό το ταξίδι;

Όταν οι Plaisio Nomads γίνονται Plaisio Leaders

Όλα ξεκινούν με μια απόφαση. Να πλαισιώσεις μια ήδη δυνατή ομάδα. Οι #plaisiopeople μπορούν να εξελιχθούν σε Plaisio Leaders. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Μην ξεχνάς ότι την πορεία της καριέρας σου την καθορίζεις ο ίδιος. Το 90% των C- Level στελεχών της εταιρείας έχουν ανελιχθεί εσωτερικά. Έχουν προαχθεί σε θέσεις ευθύνης μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Το Plaisio Academy είναι εδώ για να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις το μέλλον που ονειρεύεσαι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις πάθος για εξέλιξη αλλά και όρεξη να αναλάβεις μια ανώτερη οργανωτική θέση. Να αναζητείς διαρκώς νέες προκλήσεις και γνώσεις. Να οραματίζεσαι το μέλλον εντός της οικογένειας της Πλαίσιο.

Leadership Store Training

Μέσω του Leadership Store Training oi #plaisiopeople στα καταστήματα εξελίσσονται διαρκώς με τη στήριξη της ίδιας εταιρείας. Όσοι ξεχωρίζουν στη δουλειά τους και έχουν όνειρο να ανέβουν έχουν την ευκαιρία και να το πράξουν.

Η εκπαίδευση διεξάγεται τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Εφόσον έχεις κατακτήσει την θεωρία είσαι έτοιμος και για το βιωματικό κομμάτι. Θα δουλέψεις στα νέα καθήκοντά σου στη διοίκηση του καταστήματος σε πραγματικές συνθήκες για δύο εβδομάδες.

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται σε διαφορετικό κατάστημα από το οποίο ήδη εργάζεσαι. Στόχος είναι να γίνει αντιληπτό κατά πόσο μπορείς να προσαρμοστείς και να ανταποκριθείς σε ένα νέο περιβάλλον αλλά και το πώς μπορείς να συνεργαστείς με άτομα που δεν έχεις ξαναδουλέψει μαζί στο παρελθόν. Αν σε αγχώνει το συγκεκριμένο δεν θα έπρεπε. Διότι σε κάθε βήμα της εκπαίδευσής σου θα βρίσκεται δίπλα σου ο Leadership Trainer.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής σου πορείας, η HRBP Retail έρχεται σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους των τμημάτων στα καταστήματα που εκπαιδεύτηκαν οι υποψήφιοι leaders προκειμένου να αξιολογηθούν.

Τα hard skills τους, αποτελούν μόνο ένα μέρος της αξιολόγησης τους, καθώς η πιο σημαντική παράμετρος είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος μέσα στα καταστήματα που διαμορφώνει ένα διαφορετικό employee experience. Κάτι το οποίο χτίζεται μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνουν οι #plaisiopeople μεταξύ τους. Να έχεις στο νου σου ότι η εταιρεία λειτουργεί με την πεποίθηση ότι τα επόμενα ταλέντα και Ανώτατα Στελέχη βρίσκονται ήδη εντός της.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα νούμερα. Κατά το 2021, ξεχώρισαν και αναδείχθηκαν 64 #plaisiopeople, οι οποίοι άμεσα ανέλαβαν νέα καθήκοντα. Στόχος της Πλαίσιο, είναι μελλοντικά να υπάρξουν πολλοί περισσότεροι «απόφοιτοι», ενισχύοντας την οικογένεια της Πλαίσιο με τους Leaders του αύριο.

Οι ευκαιρίες καριέρας όμως δεν σταματούν εδώ. Αν επιθυμείς κάποια άλλη πορεία μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου όπου εσύ επιθυμείς. Γιατί όχι να μη δοκιμάσεις τον εαυτό σου στον τομέα του brand & advertising; Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Εσύ επιλέγεις το δικό σου μέλλον.