Η βιομηχανία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης, με το κόστος παραγωγής και τις δυσλειτουργίες στις γραμμές παραγωγής να απειλούν όλο και περισσότερο τα περιθώρια κέρδους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουν στο industrial AI ένα βασικό εργαλείο για να ενισχύσουν την αποδοτικότητα.

Η Schneider Electric δημοσίευσε τα νέα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας «Industrial AI in CPG Survey 2026», τα οποία αποκαλύπτουν ότι οι κατασκευαστές Συσκευασμένων Αγαθών Ευρείας Κατανάλωσης (Consumer Packaged Goods – CPG) αναμένουν σημαντική αύξηση των ανεπαρκειών στην παραγωγή και των πιέσεων στο κόστος έως το 2030. Πολλοί στρέφονται προς το industrial intelligence, τη συνδυασμένη δύναμη του AI, των δεδομένων και της αυτοματοποίησης, για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε μια δεκαετία επιταχυνόμενης αστάθειας.

Τα διαρθρωτικά κόστη παραγωγής αναμένεται να αυξηθούν έως το 2030

Η έρευνα αποκαλύπτει, ότι οι κατασκευαστές CPG αναμένουν μια επιταχυνόμενη κρίση στα περιθώρια κέρδους, με τις ανεπάρκειες, όπως καθυστερήσεις στην παραγωγή, διακοπές λειτουργίας και βλάβες εξοπλισμού, να ανέρχονται ήδη σήμερα, κατά εκτιμήσεις, στο 20,3% του τελικού κόστους του παραγόμενου προϊόντος. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν απώλεια 15,2% των μέσων εσόδων από την παραγωγή σήμερα, λόγω καθυστερήσεων, διακοπών λειτουργίας, επανεπεξεργασίας, αποκλίσεων ποιότητας ή μη βέλτιστης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτές οι δυνητικά αποτρέψιμες απώλειες αναμένεται να επιδεινωθούν απότομα, φτάνοντας το 21,37% το επόμενο έτος και να αυξηθούν προς το 29,14% έως το 2030.

Πολλοί κατασκευαστές CPG ποντάρουν στο industrial AI για να μειώσουν την προβλεπόμενη αύξηση των δυνητικά αποτρέψιμων απωλειών παραγωγής.

Οι προσδοκίες για το AI αυξάνονται ραγδαία, ενώ η ετοιμότητα υστερεί

Σήμερα, μόνο ένας στους οκτώ (13%) κατασκευαστές CPG δηλώνει, ότι το AI είναι ενσωματωμένο σε όλες τις φάσεις των βασικών λειτουργιών και της λήψης αποφάσεων. Μέχρι το 2030, περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) αναμένει, ότι το AI θα αποτελεί τον πυρήνα των λειτουργιών τους, κάτι που σημαίνει τριπλασιασμό της υιοθέτησής του σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Οι ερωτηθέντες αναμένουν, επίσης, ότι η απόδοση της επένδυσης (ROI) που βασίζεται στο AI θα αυξηθεί απότομα:

το ένα τρίτο (32,7%) προβλέπει απόδοση 50-74% στα AI έργα τους έως το 2030

σχεδόν το ένα δέκατο (7,9%) προβλέπει απόδοση άνω του 100%, πράγμα που σημαίνει, ότι οι επενδύσεις στο AI θα αποσβεστούν σε λιγότερο από ένα έτος

Αυτό το επίπεδο απόδοσης παρατηρείται σήμερα μόνο στα WEF Lighthouses ή σε αυτόνομα εργοστάσια.

Αντίθετα, το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η τρέχουσα απόδοση επένδυσης (ROI) στο AI είναι κάτω από 20%, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (28,4%) αναφέρει ROI 5% ή λιγότερο, γεγονός που αντανακλά μια βιομηχανία που εξακολουθεί να αποκομίζει περιορισμένη αξία από τις εφαρμογές που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

«Οι κατασκευαστές προβλέπουν τριπλασιασμό της υιοθέτησης του AI end-to-end έως το 2030, παράλληλα με μια ριζική αλλαγή στις αποδόσεις που αναμένουν να δουν, που θα αντιστοιχούν στα επίπεδα που επιτυγχάνουν σήμερα μόνο τα πιο προηγμένα εργοστάσια Lighthouse και αυτόνομα εργοστάσια», δήλωσε ο Neil Smith, President, CPG της Schneider Electric. «Αυτό το χάσμα προσδοκιών είναι το ισχυρότερο σήμα επείγουσας ανάγκης που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Το AI μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν προσφέρει πραγματικό industrial intelligence: την ικανότητα να μετατρέπει δεδομένα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονη αυτοματοποίηση και AI σε συγχρονισμένες αποφάσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα σε μεγάλη κλίμακα. Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε εγκαταστάσεις παλαιού τύπου με κατακερματισμένα δεδομένα και παλαιά συστήματα που περιορίζουν την αξία και την υιοθέτηση του AI. Η κάλυψη αυτού του χάσματος ετοιμότητας αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες ανταγωνιστικότητας για τον τομέα των CPG.»

Το εμπόδιο δεν είναι η τεχνολογία του AI, αλλά η βασική ετοιμότητα για το industrial intelligence

Παρά την ισχυρή εμπιστοσύνη στο δυναμικό του AI, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επισημαίνουν σταθερά τα διαρθρωτικά και όχι τα τεχνολογικά εμπόδια ως τα κύρια εμπόδια για την επέκταση:

έλλειψη δεξιοτήτων στο AI ή την επιστήμη των δεδομένων (43,0%)

παλαιά συστήματα αυτοματισμού και υποδομές (37,5%)

έλλειψη λειτουργικών δεδομένων με συγκεκριμένο πλαίσιο (36,3%)

αντίσταση του εργατικού δυναμικού (25,7%)

Όλα αυτά προηγούνται των ανησυχιών για την κυβερνοασφάλεια ή τη συμμόρφωση (21,7%).

«Τα αποτελέσματα είναι σαφή: η επίτευξη της μετασχηματιστικής απόδοσης επένδυσης (ROI) που αναμένεται για το industrial AI σε μόλις τέσσερα χρόνια απαιτεί ριζική αλλαγή στη συνεργασία, τη διαφάνεια και τα κοινά πρότυπα», δήλωσε η Cecile Vercellino, SVP Services, Industrial Automation της Schneider Electric. «Μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της SE, εφαρμόζουμε ήδη τη δική μας τεχνογνωσία κατασκευής Lighthouse με πελάτες σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τους να μετατρέψουν τις ψηφιακές φιλοδοξίες τους σε μετρήσιμο αντίκτυπο. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ανά τομέα θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για το επόμενο κύμα βιομηχανικού ψηφιακού μετασχηματισμού.»

Η νέα μελέτη με τίτλο «Beyond the Hype: Practical AI for Competitive Consumer Goods Manufacturing», που δημοσιεύθηκε από τη Schneider Electric σε συνεργασία με την AVEVA, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την επιτυχή εφαρμογή του AI στους τομείς των τροφίμων και ποτών, καθώς και των βιοεπιστημών. Περιγράφει τη διαδρομή προς τις αυτόνομες λειτουργίες μέσω βιομηχανικών δεδομένων, αρθρωτού αυτοματισμού, ηλεκτροκίνησης και σταδίων εφαρμογής του Industrial AI.