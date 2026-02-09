Στον χάρτη της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας επιχειρεί να τοποθετήσει την Ελλάδα το Space Network, θέτοντας σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος διασύνδεσης για το εγχώριο και διεθνές space ecosystem.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε διαστημικές εταιρείες, startups, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και θεσμικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών, πρόσβασης σε αγορές και ενίσχυσης της επιχειρηματικής ωρίμανσης του κλάδου.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από το Space Network | Greece, το ελληνικό hub του οργανισμού που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης του Space Network. Αντίστοιχα hubs λειτουργούν ήδη σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Αφρική, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται η δημιουργία ακόμη εννέα κόμβων διεθνώς.

Κλειστό μοντέλο συμμετοχής με έμφαση στην ποιότητα

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργεί με κλειστό μοντέλο πρόσβασης, διαφοροποιούμενη από τις ανοιχτές πλατφόρμες δικτύωσης. Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές ευκαιρίες συνεργασίας, δεδομένα αγοράς, θεματικά events και επαγγελματικά δίκτυα, που δεν θα είναι δημόσια διαθέσιμα.

Όπως σημειώνει ο Φώτιος Κοτζακιουλάφης, Hub Manager του Space Network | Greece: «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μία επαγγελματική πλατφόρμα συνεργασίας, που θα συνδέσει το διαστημικό οικοσύστημα της Ελλάδας με αγορές, θεσμούς και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Η Ελλάδα ως περιφερειακός κόμβος σε μία αγορά τρισεκατομμυρίων

Η χρονική συγκυρία θεωρείται κομβική. Η ελληνική διαστημική βιομηχανία καταγράφει αυξημένη κινητικότητα, με διεθνείς επενδύσεις, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ενίσχυση κρατικών πρωτοβουλιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαστημική οικονομία ανήλθε σε περίπου 630 δισ. δολάρια το 2023 και εκτιμάται ότι έως το 2035 θα ξεπεράσει τα 1,8 τρισ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς διεθνώς.

Ο ιδρυτής και CEO του Space Network, Andy Campbell, επισημαίνει ότι «η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η δυναμική ανάπτυξη του εγχώριου διαστημικού τομέα καθιστούν τη χώρα ιδανικό κόμβο για τη σύνδεση διαφορετικών αγορών», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Τοπική παρουσία, διεθνής στρατηγική

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Space Network – που ιδρύθηκε το 2023– βασίζεται στη σύνδεση τοπικών hubs με μία ενιαία παγκόσμια στρατηγική. Στον πυρήνα της λειτουργίας του βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ταλέντο, αγορές και περιεχόμενο υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για τις ελληνικές εταιρείες και startups του κλάδου, η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα νέο κανάλι εξωστρέφειας και διεθνούς δικτύωσης, σε έναν τομέα όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και η γεωπολιτική διασταυρώνονται όλο και πιο έντονα.