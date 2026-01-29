Η εταιρεία Comsys S.A., με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγοράς. Από το 1989, η εταιρεία κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά πληροφορικής, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους.

Παράλληλα, η Comsys διαθέτει κορυφαίες λύσεις υποδομών και βελτιστοποίησης Contact Centers, καθώς και την πλατφόρμα low-code Jaggle.eu, η οποία με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Το low-code είναι καθιερωμένη μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών, η οποία δεν απαιτεί συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα. Οι πλατφόρμες low-code μειώνουν σημαντικά τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποιώντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, με βασικότερο τη δυνατότητα συμμετοχής μη τεχνικού προσωπικού στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών.

Ο στόχος είναι η ταχύτερη υλοποίηση λύσεων με έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων, στο πλαίσιο κεντρικής διακυβέρνησης.

Γιατί Jaggle.eu για το ελληνικό Δημόσιο

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό Δημόσιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, με κύριο στόχο την ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών προσεγγίσεων, όπως το AI-powered low-code, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ισχύον και το επερχόμενο θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, καλύπτει κρίσιμες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας (NIS2), καθώς και τις αρχές υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Jaggle.eu έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οργανωτικές, θεσμικές και επιχειρησιακές ανάγκες του δημόσιου τομέα και παρουσιάζει συγκεκριμένα σημεία καταλληλότητας:

Διακυβέρνηση : Υποστηρίζει τυποποίηση διαδικασιών, έλεγχο ποιότητας και πλήρη ιχνηλασιμότητα ενεργειών μέσω audit trail.

: Υποστηρίζει τυποποίηση διαδικασιών, έλεγχο ποιότητας και πλήρη ιχνηλασιμότητα ενεργειών μέσω audit trail. Ασφάλεια : Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση δικαιωμάτων χρήσης, έλεγχο πρόσβασης, καθώς και παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών των χρηστών.

: Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση δικαιωμάτων χρήσης, έλεγχο πρόσβασης, καθώς και παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειών των χρηστών. Εγκατάσταση και έλεγχος δεδομένων : Υποστηρίζει ευέλικτα μοντέλα εγκατάστασης (G-Cloud, on-premises ή hybrid), σύμφωνα με οργανωτικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

: Υποστηρίζει ευέλικτα μοντέλα εγκατάστασης (G-Cloud, on-premises ή hybrid), σύμφωνα με οργανωτικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Διασύνδεση και ενοποίηση : Προσφέρει έτοιμους μηχανισμούς διασύνδεσης μέσω APIs και άλλων στοιχείων για την ενοποίηση με υφιστάμενα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα.

: Προσφέρει έτοιμους μηχανισμούς διασύνδεσης μέσω APIs και άλλων στοιχείων για την ενοποίηση με υφιστάμενα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα. Αυτοματοποιημένη τεκμηρίωση : Κρίσιμο χαρακτηριστικό για ελέγχους, αλλαγές και διαδικασίες παραλαβής έργων από τους δικαιούχους φορείς.

: Κρίσιμο χαρακτηριστικό για ελέγχους, αλλαγές και διαδικασίες παραλαβής έργων από τους δικαιούχους φορείς. Τοπική υποστήριξη: Παρέχεται από ελληνική εταιρεία, με λύση εφάμιλλη των αντίστοιχων προϊόντων της διεθνούς αγοράς.

Η αξιοποίηση του low-code στον δημόσιο τομέα έχει πλέον καθιερωθεί ως πρακτική, με πολλές κυβερνήσεις να την υιοθετούν και να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.