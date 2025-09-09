Το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ θα παρουσιάσει σήμερα, Τρίτη, η Apple σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της στο Κουπερτίνο, στο Steve Jobs Theater.

Η σειρά iPhone 17 της Apple αναμένεται να περιλαμβάνει τις εκδόσεις Standard, Pro και Pro Max, μαζί με ένα νέο «μέλος στην οικογένεια», το iPhone Air. Ο Guardian αναφέρει πως αυτή η νέα έκδοση του iPhone θα είναι το ελαφρύτερο κινητό της Apple μέχρι σήμερα.

Εκτός από τα τηλέφωνα, η Apple σχεδιάζει να αποκαλύψει τη σειρά Apple Watch 11 και μια ενημέρωση στα ακουστικά AirPods. Ενώ, σύμφωνα με φήμες, τα ακουστικά της εταιρείας μπορεί να διαθέτουν ζωντανή μετάφραση.

Η Apple αναμένεται, επίσης, να δώσει ημερομηνίες κυκλοφορίας για τα λειτουργικά συστήματα για κινητά και υπολογιστές, iOS 26 και macOS Tahoe.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Επενδυτές και χρήστες iPhone αναμένουν επίσης αναφορές στο Apple Intelligence, το πακέτο λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά δεν έτυχε της αναμενόμενης υποδοχής. Μεταξύ των τότε εξαγγελιών ήταν και η πλήρης αναβάθμιση της εικονικής βοηθού Siri, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ – γεγονός σπάνιο για τα δεδομένα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ανακοινώσεις επισκιάζονται από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι απειλούν να διαταράξουν την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής των iPhone και να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα λόγω των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Αν εφαρμοστούν, οι καταναλωτές μπορεί να κληθούν να καλύψουν το κόστος. Ο διευθύνων σύμβουλος, Τιμ Κουκ, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για iPhone αξίας 2.000 δολαρίων, μεταφέροντας σημαντικό τμήμα της παραγωγής στην Ινδία και προωθώντας μεγάλες ποσότητες συσκευών στις ΗΠΑ πριν από την εφαρμογή των δασμών.