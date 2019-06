Γουέιντ για τον 12χρονο ομοφυλόφιλο γιο του: Θα είμαστε μαζί του και θα τον αγαπάμε πάντα

Είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα πρόσωπα στο Μαϊάμι και θεωρείται ως μια εμβληματική μορφή για τους Χιτ. Όταν πριν λίγο καιρό αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, η πόλη βυθίστηκε στη στεναχώρια, παρά την περηφάνια ότι ένας τόσο σπουδαίος αθλητής εκπροσώπησε κατά κύριο λόγο την τοπική ομάδα.

Ωστόσο, ο Ντουέιν Γουέιντ έγινε και επίκεντρο αντιδράσεων, λόγω της συμμετοχής του 12χρονου γιου του, Ζάιον, στο Pride του Μαϊάμι. Αυτό έφερε και τη δημόσια τοποθέτησή του για το θέμα, όπου υπερασπίστηκε με θέρμη το σπλάχνο του και δήλωσε ότι είναι δουλειά του είναι να το υποστηρίζει σε ό,τι χρειαστεί.

«Αυτή είναι η δουλειά μου ως πατέρας. Είναι πολύ δύσκολες για μένα οι διακρίσεις που έρχονται, είτε προς υποστήριξη των παιδιών μου, είτε για την αρνητικότητα που έρχεται από αυτό. Κάνω αυτό πρέπει να κάνει κάθε γονέας. Μόλις φέρεις το παιδί σου στον κόσμο, σταματάς να είσαι εγωιστής. Είναι δουλειά μου να είμαι το πρότυπό τους, η φωνή στις ζωές τους, να τους μάθω να ξέρουν, ότι μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο. Οπότε, προτρέπω να είναι είναι ο υπέροχος εαυτός τους και απλά εμείς να είμαστε εδώ και θα τους αγαπάμε», τόνισε αρχικά ο Γουέιντ.

Στη συνέχεια, έδωσε μια πολύτιμη συμβουλή σε όλους τους γονείς του κόσμου, λέγοντας: «Με ρωτούν για τα παιδιά μου πάντα από μια αθλητική προοπτική. Νομίζω πως οι άνθρωποι περιμένουν να αντιμετωπίζεις το ίδιο κάθε παιδί σου. Είναι όλα διαφορετικά και πρέπει να μάθω ποιοι είναι και πού είναι. Πρέπει να το πω σε όλους τους γονείς, μάθετε τα παιδιά σας, μην επιβάλλετε σε αυτά τα "θέλω" και τις ανάγκες σας».

Στο τέλος, μίλησε για την οικογένειά του και πώς αντιμετωπίζει το ομοφυλόφιλο μέλος της, για την οποία ανέφερε: «Σαν οικογένεια, πρέπει να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Είναι η δουλειά μας. Και η δουλειά μου ως πατέρας είναι να διευκολύνω τις ζωής τους και να τα υποστηρίζω, να είμαι μαζί τους σε ό,τι χρειαστούν».

“I’m doing what I feel is right for my family, and that’s to support my kids."

