Με το μεταγραφικό παζάρι να αποτελεί πλέον παρελθόν, το ενδιαφέρον περνά στα γήπεδα της Serie A. Εκεί όπου οι νέες προσθήκες καλούνται να προσαρμοστούν, οι προπονητές να δημιουργήσουν αυτοματισμούς και οι ομάδες να αποκτήσουν αγωνιστική ταυτότητα.

Η Ίντερ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντική είναι η συνέχεια. Η σημερινή δυναμική της δεν δημιουργήθηκε μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο, αλλά αποτελεί προϊόν μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από τις προηγούμενες διοικήσεις και προπονητές, με στοχευμένες κινήσεις και σταδιακή ενίσχυση του κορμού. Ακόμη και οι παίκτες που αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι είχαν ενταχθεί σε έναν σχεδιασμό που απαιτούσε χρόνο και σωστή διαχείριση.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ίντερ θεωρείται και φέτος από τα μεγάλα φαβορί για το σκουντέτο. Η σταθερότητα επιτρέπει στους νέους ποδοσφαιριστές να προσαρμόζονται ευκολότερα και στην ομάδα να διατηρεί μια ξεκάθαρη αγωνιστική κατεύθυνση.

Διαφορετική είναι η κατάσταση σε Γιουβέντους και Μίλαν, οι οποίες έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από αρκετές αλλαγές τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. Το νέο ξεκίνημα μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικές μεταγραφές, όμως η δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής ομάδας δεν γίνεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, εμπιστοσύνη και σταθερότητα.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Κόμο, η οποία έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Ο σύλλογος επενδύει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και δεν λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τη δημοφιλία ενός ποδοσφαιριστή. Η απόκτηση του Λουίς Μίγια είναι ενδεικτική, καθώς η Κόμο τον θεωρούσε κατάλληλο για το αγωνιστικό της πλάνο και προχώρησε στην κίνησή της χωρίς να επηρεαστεί από το γεγονός ότι δεν αποτελούσε ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα της αγοράς.

Με τον Σεσκ Φάμπρεγας να αποτελεί βασικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού, η Κόμο δείχνει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική κατεύθυνση και να επενδύει στη σταδιακή εξέλιξή της.

Στη Ρόμα, αντίστοιχα, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει ισχυρό λόγο στις μεταγραφικές αποφάσεις και η διοίκηση δείχνει να του παρέχει τον απαραίτητο χώρο για να εφαρμόσει το πλάνο του. Η παραμονή του Μανουέλ Κονέ, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε για τον ποδοσφαιριστή, αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία.

Ο Γκασπερίνι, άλλωστε, έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό αγωνιστικό κεφάλαιο στη Ρόμα, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στην έξοδο στο Champions League από την πρώτη του σεζόν. Η παρουσία του αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού του συλλόγου.

Η φετινή μεταγραφική περίοδος απέδειξε ότι η Serie A μπορεί να κινηθεί δυναμικά στην αγορά, καταγράφοντας δαπάνες που την έφεραν στη δεύτερη θέση της Ευρώπης πίσω από την Premier League. Ωστόσο, το ύψος των επενδύσεων δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση επιτυχίας.

Το πραγματικό στοίχημα αρχίζει τώρα. Οι ομάδες πρέπει να μετατρέψουν τις μεταγραφές σε αγωνιστική λειτουργία και τα μεγάλα ονόματα σε ένα σύνολο με συγκεκριμένη ταυτότητα.