Η Εθνική ομάδα γυναικών, η οποία έχασε και την Αγγελοπούλου με τραυματισμό, ηττήθηκε με 3-0 από τη Σερβία και αποκλείστηκε στους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η πρόκριση στους «8» αποτελούσε ήδη μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική ομάδα που είχε ως στόχο να το παλέψει όσο μπορούσε κόντρα στη Σερβία και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει… Και τελικά προέκυψε η ήττα, η οποία ήταν και το πιθανότερο αποτέλεσμα με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου.

Η Σερβία είναι μια υπερδύναμη στο γυναικείο βόλεϊ και το έδειξε και κόντρα στην Ελλάδα, καθώς αντιμετώπισε το παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα από το ξεκίνημά του, όπως δείχνει και το 25-14 με το οποίο πήρε το πρώτο σετ.

Η Εθνική ομάδα που είχε ήδη χάσει τη Μπακοδήμου λόγω του τραυματισμού της στο ματς με τη Γαλλία, έχασε στο δεύτερο σετ και την Αγγελοπούλου, με τις συμπαίκτριές της να βάζουν τα κλάματα βλέποντάς τη να σφαδάζει από τον πόνο.

Παρ’ όλα αυτά, συνέχισαν να παλεύουν, χάνοντας το σετ με 25-20. Με το σκορ στο 2-0, πλέον, η Ελλάδα χρειαζόταν ένα θαύμα για να παραμείνει στο παιχνίδι και αυτό δεν έγινε, καθώς η Σερβία πήρε με 25-17 και το τρίτο σετ, έκανε το 3-0 και συνεχίζει στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα σετ: 25-14, 25-20, 25-17